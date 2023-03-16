Актер дубляжа и роли второго плана: где засветился Алан Тьюдик

В 1993 году будущий актер Алан Тьюдик поступил в Джульярдскую школу, но уже в 1996 году бросил обучение, так и не получив диплома. В 1997 году он дебютировал в кино, снявшись в картине «35 миль от нормального». С тех пор у звезды нет отбоя от предложений: он активно снимается в сериалах и фильмах (правда, чаще всего в ролях второго плана), а также озвучивает героев мультфильмов («Энканто», «Ральф против интернета», «Моана», «Зверополис» и другие).
В честь дня рождения звезды (16 марта ему исполняется 52 года) «Рамблер» собрал топ лучших фильмов с участием Тьюдика.
В 1947 году известный голливудский сценарист Далтон Трамбо был обвинен в приверженности коммунистическим взглядам. Отказавшись признать за собой какую-либо вину и доносить на своих товарищей, он стал одним из десяти кинодеятелей, которые попали в так называемый «Черный список» Голливуда. Они были осуждены на год тюремного заключения, а также им было запрещено в будущем работать в киноиндустрии. Однако, выйдя из тюрьмы, Далтон Трамбо продолжил писать киносценарии, правда, делать это ему пришлось тайно и под различными псевдонимами...
Фильм рассказывает о том, как тренер бейсбольной команды Бруклин Доджерс Брэнч Рики и темнокожий игрок Джеки Робинсон уничтожили сегрегацию в бейсболе в 1947 году. Путь к успеху всегда не прост, так было и у вспыльчивого молодого человека, выступающего под сорок вторым номером. Но при поддержке тренера у него все получилось.
Группа студентов отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пиво, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дэйлом, решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых ребят за злобных местных, горожане решают дать деревенщине жесткий отпор…
Чопорная английская семья воссоединяется на похоронах почившего родственника. Искренне сожалея о смерти обладателя кристальной, по их мнению, души, члены семейства оказываются весьма обескуражены, узнав о прижизненных проделках дядюшки. Поведавший все эти забавные истории шантажист отнюдь не намерен держать язык за зубами. Он согласен хранить секреты аристократов, лишь получив на руки сумму с большим количеством нулей…
Ветеран Гражданской Галактической войны Малькольм «Мэл» Рейнольдс — теперь всего лишь капитан транспортного корабля. Когда они взяли на борт пассажиров — молодого доктора и его странную сестру с телепатическими способностями, ни он, ни его товарищи не предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту «Серенити».