Актер дубляжа и роли второго плана: где засветился Алан Тьюдик

В 1993 году будущий актер Алан Тьюдик поступил в Джульярдскую школу, но уже в 1996 году бросил обучение, так и не получив диплома. В 1997 году он дебютировал в кино, снявшись в картине «35 миль от нормального». С тех пор у звезды нет отбоя от предложений: он активно снимается в сериалах и фильмах (правда, чаще всего в ролях второго плана), а также озвучивает героев мультфильмов («Энканто», «Ральф против интернета», «Моана», «Зверополис» и другие).

Фото: Кадр из фильма "Убойные каникулы" Кадр из фильма "Убойные каникулы"

В честь дня рождения звезды (16 марта ему исполняется 52 года) «Рамблер» собрал топ лучших фильмов с участием Тьюдика.

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«Трамбо» (2015)

В 1947 году известный голливудский сценарист Далтон Трамбо был обвинен в приверженности коммунистическим взглядам. Отказавшись признать за собой какую-либо вину и доносить на своих товарищей, он стал одним из десяти кинодеятелей, которые попали в так называемый «Черный список» Голливуда. Они были осуждены на год тюремного заключения, а также им было запрещено в будущем работать в киноиндустрии. Однако, выйдя из тюрьмы, Далтон Трамбо продолжил писать киносценарии, правда, делать это ему пришлось тайно и под различными псевдонимами...

«42» (2013)

Фильм рассказывает о том, как тренер бейсбольной команды Бруклин Доджерс Брэнч Рики и темнокожий игрок Джеки Робинсон уничтожили сегрегацию в бейсболе в 1947 году. Путь к успеху всегда не прост, так было и у вспыльчивого молодого человека, выступающего под сорок вторым номером. Но при поддержке тренера у него все получилось.

«Убойные каникулы» (2010)

Группа студентов отправляется за город, чтобы вовсю оторваться на выходных: попить пиво, поплавать в озере и подышать чистым лесным воздухом. Но уже в первый день они сталкиваются с неотесанными фермерами Такером и Дэйлом, решившими как следует оттянуться на природе. Приняв этих диковатых ребят за злобных местных, горожане решают дать деревенщине жесткий отпор…

«Смерть во время похорон» (2007)

Чопорная английская семья воссоединяется на похоронах почившего родственника. Искренне сожалея о смерти обладателя кристальной, по их мнению, души, члены семейства оказываются весьма обескуражены, узнав о прижизненных проделках дядюшки. Поведавший все эти забавные истории шантажист отнюдь не намерен держать язык за зубами. Он согласен хранить секреты аристократов, лишь получив на руки сумму с большим количеством нулей…

Кадр из фильма "Смерть во время похорон"

«Миссия «Серенити» (2005)