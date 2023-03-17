Восстать из пепла: как мир пытался растоптать Фрейзера

13 марта нам стали известны победители престижной кинопремии «Оскар». И лауреатом в номинации «Лучший актер» стал Брендан Фрейзер за которого мы радовались всем сердцем. Получая заветную статуэтку актер не смог сдержать слез — эта награда досталась ему слишком большой ценой.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Домогательства, развод, депрессия, потеря карьеры — через все это пришлось пройти Брендану. Его возвращение на большие экраны было крайне не простым, но оно того стоило.

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В конце 1990-х начале 2000-х годов Брендан Фрейзер блистал в популярных фильмах, таких, как «Мумия», «Книга Джунглей» и многих других. Его карьера шла в гору, режиссеры хотели с ним сотрудничать, а журналы называли его новым секс-символом. Но в начале 2010-х годов любимец публики резко пропал с экранов. В его жизни настала чёрная полоса.

Черная полоса

Брендан всегда с большой ответственностью относился к своим ролям и отдавался им на все 100 процентов. В фильме «Книга Джунглей» актер решил выполнять практически все трюки самостоятельно. Также он решил поступать и в культовом для его карьеры фильме «Мумия». Но такое отношение к работе дало о себе знать, и к сожалению, далеко не с самой лучшей стороны.

В одном из интервью Брендан делился тем, что на съемках «Мумии», он почти полностью состоял из изоленты и льда. Актеру приходилось делать себе своеобразный «экзоскелет», чтобы облегчить боль от травм.

Из-за повреждений, полученных на съемках, Брендану пришлось перенести несколько операций: удаление части позвонка, операцию на пояснице, частичную замену колена, восстановление голосовых связок и другие хирургические манипуляции. Говорят, что за несколько лет, Брендан провел в больницах больше времени, чем у себя дома. Все это повлияло на внешний вид актера. Он потерял форму и набрал вес.

Роли красавчиков-смельчаков ему предлагать перестали. Да и предложения о съемках в других ролях стали поступать все реже и реже.

Также, в это же время, распадается семья Брендана. В 2007 году Фрейзер развелся со своей супругой Эфтон Смит, с которой они были в браке 9 лет и завели троих сыновей.

Развод Брендану дался очень тяжело. Ситуацию осложняло то, что дети остались с матерью, началась дележка имущества и суды по алиментам.

Бывшая жена добилась того, что актер должен был выплачивать 900 тысяч долларов в год. Достаточно быстро кошелек Брендана опустел и он остался один на один с депрессией, без денег и карьеры.

В интервью 2018 года Брендан признался, что на его решение взять перерыв в карьере повалял один случай, произошедший на мероприятии Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Актер поделился, что стал жертвой домогательств. По его словам бывший президент Ассоциации Филип Берк схватил его за ягодицы и коснулся промежности.

«Меня начало мутить. Я чувствовал себя маленьким ребенком. Мне казалось, что у меня в горле комок. Я думал, что просто-напросто заплачу»

Эта ситуация настолько травмировала Брендана, что он решил сократить присутствие в медиапространстве. Но после того, как актер поделился тем, что с ним произошло, на него обрушимся шквал негатива. Многие коллеги утверждали, что Брендан лжет и просто пытается вернуть внимание и популярность.

Но, как оказалось после расследования, проведенного академией, Филип Берк на самом деле повел себя неподобающим образом и принес свои извинения Брендану.

Возрождение

С середины 2010-х годов Брендан не получал значимых ролей и в Голливуде на его кккарьере уже поставили крест. Но в 2021 году в его жизни, наконец, началась белая полоса.

Режиссер Даррен Аронофски предложил ему главную мужскую роль в фильме «Кит».

Для этой роли Фрейзер поправился до 150 кг и дополнительно носил «толстый» костюм весом еще 136 кило.

Драматичная роль была оценена по достоинству. После премьеры картины на Венецианском фестивале Брендану аплодировали шесть минут!

Многие пророчили, что за роль учителя литературы, который потерял все и пытается наладить отношения с дочерью, которую он в молодости оставил ради бойфренда, актер будет номинирован на главную награду в киноиндустрии — Оскар.

Так и произошло. На премии Фрейзер появился с двумя своими сыновьями, с которыми у него сохранились теплые отношения. 18-летний Холден и 16-летний Лиланд растут настоящими красавцами. На премии они очень поддерживали своего отца.

Брендан не ожидал, что получит заветную статуэтку, поэтому на сцене он не смог сдержать слез, от переполнявших его чувств.

Актер поблагодарил режиссера Аронофски, за то, что тот «бросил ему творческий спасательный круг».