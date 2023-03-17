Киану Ривз разрушает популярное мнение о том, что он идеален

Хотя Киану Ривз понимает, что он абсолютный любимчик интернета, актёр хочет, чтобы люди поняли: у него есть свои недостатки, как и у всех простых смертных. И да, он даже становится ворчливым, когда чувствует себя голодным! «Очевидно, что никто не совершенен, но я ценю доброжелательность», — сказал актёр в эксклюзивном интервью Page Six.

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Тем не менее, на премьере франшизы «Джон Уик» Киану ещё больше закрепил свой образ доброго парня, когда общался с поклонниками, выстроившимися возле кинотеатра, с удовольствием делая селфи с ними. Сейчас Ривз рекламирует четвёртую часть серии боевиков, в которой он играет легендарного киллера Джона Уика с момента выхода первого фильма в 2014 году. Даже главный герой, кажется, немного ошеломлён его успехом. А что касается мотивации, которая заставляет актёра в 58 лет прыгать на мотоциклах и уничтожать плохих парней, Ривз объясняет, что это происходит из хороших чувств.

«Я люблю экшн, я люблю экшн в кино, особенно люблю экшн в "Джоне Уике", так что это всё, что нужно. Даже если это означает, что на этом пути можно получить несколько синяков. У меня много синяков. Я люблю синяки. Синяки — это весело!», — подытожил актёр.