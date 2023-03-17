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1 час назад

Киану Ривз разрушает популярное мнение о том, что он идеален

Mainstyle

Хотя Киану Ривз понимает, что он абсолютный любимчик интернета, актёр хочет, чтобы люди поняли: у него есть свои недостатки, как и у всех простых смертных. И да, он даже становится ворчливым, когда чувствует себя голодным! «Очевидно, что никто не совершенен, но я ценю доброжелательность», — сказал актёр в эксклюзивном интервью Page Six.

Киану Ривз разрушает популярное мнение о том, что он идеален
Фото: MainstyleMainstyle

Тем не менее, на премьере франшизы «Джон Уик» Киану ещё больше закрепил свой образ доброго парня, когда общался с поклонниками, выстроившимися возле кинотеатра, с удовольствием делая селфи с ними. Сейчас Ривз рекламирует четвёртую часть серии боевиков, в которой он играет легендарного киллера Джона Уика с момента выхода первого фильма в 2014 году. Даже главный герой, кажется, немного ошеломлён его успехом. А что касается мотивации, которая заставляет актёра в 58 лет прыгать на мотоциклах и уничтожать плохих парней, Ривз объясняет, что это происходит из хороших чувств.

«Я люблю экшн, я люблю экшн в кино, особенно люблю экшн в "Джоне Уике", так что это всё, что нужно. Даже если это означает, что на этом пути можно получить несколько синяков. У меня много синяков. Я люблю синяки. Синяки — это весело!», — подытожил актёр.

Единственный человек в Америке, у которого, похоже, есть проблемы со звездой «Матрицы», это Мэтью Перри, который дважды упомянул Ривза в своих мемуарах. В книге, которая вышла в ноябре прошлого года, актёр задался вопросом, почему Ривз всё ещё жив, в то время как великие звёзды экрана Ривер Феникс и Крис Фарли мертвы. Узнав о безвременной смерти Феникса от передозировки наркотиков в возрасте 23 лет в 1993 году, звезда «Друзей» был опустошён и сетовал: «Почему так происходит, что такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз всё ещё ходит среди нас?» Позже Перри извинился за свои странные комментарии.

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