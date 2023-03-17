Умер снявший "Женитьбу Фигаро" и "Щелкунчика" Тартаковский

16 марта на 95-м году жизни в Париже скончался французский режиссер и сценарист российского происхождения Александр Тартаковский, работавший под псевдонимом Александр Тарта.
Тартаковский, родившийся в 1928 году в Москве, в 50-х стал во Франции одним из пионеров национального телевидения. В 1967-м именно он занимался первой передачей на ТВ Франции, пошедшей в цвете.
На его счету - множество фильмов, игровых и документальных, игровых шоу, театральных трансляций и телевизионных адаптаций - поставки, оперы, балеты.
Список работ крайне внушителен - "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Женитьба Фигаро", разные версии "Щелкунчика", "Лысая певица", "Борис Годунов", "Ромео и Джульетта" (в том числе в версии Нуриева), так далее.
О смерти артиста сообщает в соцсети его дочь, певица и актриса Вероник Ривьер.