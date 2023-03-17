Умер снявший "Женитьбу Фигаро" и "Щелкунчика" Тартаковский

16 марта на 95-м году жизни в Париже скончался французский режиссер и сценарист российского происхождения Александр Тартаковский, работавший под псевдонимом Александр Тарта.

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Тартаковский, родившийся в 1928 году в Москве, в 50-х стал во Франции одним из пионеров национального телевидения. В 1967-м именно он занимался первой передачей на ТВ Франции, пошедшей в цвете.

На его счету - множество фильмов, игровых и документальных, игровых шоу, театральных трансляций и телевизионных адаптаций - поставки, оперы, балеты.