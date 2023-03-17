Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
53 минуты назад

Умер снявший "Женитьбу Фигаро" и "Щелкунчика" Александр Тартаковский

Российская Газета

16 марта на 95-м году жизни в Париже скончался французский режиссер и сценарист российского происхождения Александр Тартаковский, работавший под псевдонимом Александр Тарта.

Умер снявший "Женитьбу Фигаро" и "Щелкунчика" Тартаковский
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Тартаковский, родившийся в 1928 году в Москве, в 50-х стал во Франции одним из пионеров национального телевидения. В 1967-м именно он занимался первой передачей на ТВ Франции, пошедшей в цвете.

На его счету - множество фильмов, игровых и документальных, игровых шоу, театральных трансляций и телевизионных адаптаций - поставки, оперы, балеты.

Список работ крайне внушителен - "Лебединое озеро", "Жизель", "Баядерка", "Женитьба Фигаро", разные версии "Щелкунчика", "Лысая певица", "Борис Годунов", "Ромео и Джульетта" (в том числе в версии Нуриева), так далее.

О смерти артиста сообщает в соцсети его дочь, певица и актриса Вероник Ривьер.

Актеры,Щелкунчик,Лебединое озеро,Жизель,Ромео и Джульетта,Александр Тарта,Борис Годунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий