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2 часа назад

Звезда «Сонной Лощины» объяснила свое нежелание сниматься в постельных сценах

Lenta.ru

Звезда фильмов «Сонная Лощина» и «Семейка Адамс» Кристина Ричи объяснила, почему не снимается обнаженной. Слова актрисы о нежелании сниматься в постельных сценах приводит издание Woman and Home со ссылкой на подкаст The View.

Звезда «Сонной Лощины» объяснила, почему не снимается в постельных сценах
Фото: Кадр из сериала "Уэнздей"Кадр из сериала "Уэнздей"

Риччи отметила, что положение женщин в Голливуде за последние годы изменилось.

«Мы, зрелые дамы, все время говорим, что нам пришлось пережить. Удивительно, что молодым актрисам не приходится сталкиваться с тем же», — сказала она.

По словам Риччи, сейчас артистка может заявить, что не желает или стесняется сниматься в откровенном эпизоде, и ей никто не возразит. Раньше этого делать не разрешалось.

Актриса добавила, что съемки в обнаженном виде смущают ее. К тому же ей всегда было некомфортно из-за того, что другим людям некомфортно смотреть на нее голую на площадке.

«Мне не нравятся откровенные сцены. И хорошо, что я в них теперь не снимаюсь», — добавила 43-летняя звезда Голливуда.

Ранее стало известно, что Кристина Риччи продала коллекцию дизайнерских сумок ради оплаты развода с первым мужем. Тогда она рассказала, что развод стал для нее потрясением.

Актеры,Сонная Лощина,Кристина Риччи,
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