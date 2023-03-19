Не только Брюс Уиллис: 5 актеров, которых болезнь заставила уйти из кино

В начале года Брюсу Уиллису диагностировали редкое хроническое неврологическое заболевание — лобно-височную деменцию (известную как FTD). Об этом сообщила его супруга Эмма Хемминг в социальных сетях. По ее словам, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сейчас борется актер. В день рождения звезды «Крепкого орешка» (19 марта ему исполняется 68 лет), «Рамблер» решил вспомнить и других звезд, которых болезнь заставила уйти из кино.

Брюс Уиллис

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В конце марта прошлого года семья Брюса Уиллиса сообщила, что актеру поставили неутешительный диагноз (афазия), который влияет на его когнитивные способности. Родственники звезды отметили, что в связи с этим Уиллис вынужден закончить карьеру в кино, которая так много дня него значила. В 2023 году актеру стало хуже:

«С того момента, как весной 2022 года мы объявили о том, что Брюсу диагностировали афазию, болезнь прогрессировала. Теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция», — написала супруга актера в социальных сетях.

Анжела Лэнсбери

Актерская карьера звезды сериала «Она написала убийство» закончилась в 1990-х, когда Лэнсбери столкнулась с тяжелейшим артритом – с этого времени появление в кадре Анжела сменила на озвучивание мультгероев. Болезнь была к Лэнсбери беспощадна: в 1994-м хирурги вынуждены были заменить актрисе тазобедренный сустав, а в 2005-м – коленный. После столь серьезных вмешательств Анжела почти перестала выходить из дома.

Майкл Гэмбон

Звезда «Гарри Поттера» (актеру досталась роль Альбуса Дамблдора после того, как скончался Ричард Харрис, изначально выбранный на роль мага) после окончания эпопеи появлялся на экране в относительно скромных ролях. Все дело в том, что со временем актер стал страдать от провалов в памяти. И хотя Майкл продолжает сниматься и не намерен отказываться от выходов на театральную сцену, он признает, что ему все сложнее удерживать в голове текст длиной более трех строк.

Шелли Дювалл

Известность актрисе принесла роль в фильме Стэнли Кубрика «Сияние», а также съемки в картинах «Три женщины», «Энни Холл» и других. В 2002 году Шелли ушла из кино, а заодно исчезла из информационного пространства, что вызвало массе пересудов. Лишь в 2016 году актриса дала большое телевизионное интервью, которое подтвердило, что у звезды не все в порядке с головой. После откровений Дювалл несколько благотворительных организаций вызвались поддержать Шелли и профинансировать ее лечение.

Майкл Дж. Фокс