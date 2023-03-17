Дензел Вашингтон получит роль в «Гладиаторе-2»

Актер Дензел Вашингтон примет участие в съемках сиквела «Гладиатор-2» режиссера Ридли Скотта. Пока неизвестно, какою роль получит американец.
Вашингтон готовится войти в актерский состав «Гладиатора-2». Неизвестно, кого актер сыграет в продолжении культового фильма, однако персонажа написали специально для звезды «Гнева», сообщает Deadline.
Главную роль в проекте исполнит Пол Мескал, известный по фильму «Солнце мое». Он сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус. Также в фильме может появиться звезда «Банши Инишерина» Барри Кеоган.
Сюжет «Гладиатора-2» развернется через 25 лет после финала первой части. Премьера шоу состоится 22 ноября 2024 года.