Умер актер фильма "Джон Уик" Лэнс Реддик

Американский актёр Лэнс Реддик, больше всего известный по ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике», скончался в возрасте 60 лет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на местные правоохранительные органы, тело актёра было найдено в его доме в Студио-Сити, Лос-Анджелес. Точная причина его гибели неясна: по предварительным данным, смерть артиста наступила по естественным причинам.