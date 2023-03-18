Ривз почтил память скончавшегося коллеги по "Джону Уику"

Звезда «Джона Уика» Киану Ривз публично почтил память внезапно скончавшегося коллеги по франшизе Лэнса Рэддика, сообщает Variety.
В своем заявлении, которое голливудский актер опубликовал на сайте издания, Ривз заявил, что чувствует себя опустошенным из-за утраты. Актер также рассказал о своем опыте работы с Рэддиком, сыгравшим во франшизе роль владельца отеля, где собираются киллеры.
«Мы все глубоко опечалены из-за новости о кончине нашего дорогого друга и коллеги Лэнса Рэддика. Наши сердца разбиты. Он был непревзойденным профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями», — написал Ривз.
Звезда сериала «Джон Уик» Лэнс Рэддик умер во время пресс-тура в возрасте 60 лет.