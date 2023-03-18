Ривз почтил память скончавшегося коллеги по "Джону Уику"

«Мы все глубоко опечалены из-за новости о кончине нашего дорогого друга и коллеги Лэнса Рэддика. Наши сердца разбиты. Он был непревзойденным профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями», — написал Ривз.