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4 часа назад

Киану Ривз почтил память внезапно скончавшегося коллеги по "Джону Уику" Лэнса Рэддика

Газета.Ruиещё 3

Звезда «Джона Уика» Киану Ривз публично почтил память внезапно скончавшегося коллеги по франшизе Лэнса Рэддика, сообщает Variety.

Ривз почтил память скончавшегося коллеги по "Джону Уику"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В своем заявлении, которое голливудский актер опубликовал на сайте издания, Ривз заявил, что чувствует себя опустошенным из-за утраты. Актер также рассказал о своем опыте работы с Рэддиком, сыгравшим во франшизе роль владельца отеля, где собираются киллеры.

«Мы все глубоко опечалены из-за новости о кончине нашего дорогого друга и коллеги Лэнса Рэддика. Наши сердца разбиты. Он был непревзойденным профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями», — написал Ривз.

Звезда сериала «Джон Уик» Лэнс Рэддик умер во время пресс-тура в возрасте 60 лет.

Актеры,Джон Уик,Киану Ривз,
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