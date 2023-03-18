Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
4 часа назад

Аль Пачино вместе с Остином Батлером снимется в сиквеле культовой "Схватки" Майкла Манна

Газета.Ruиещё 1

Аль Пачино снимется в сиквеле культового боевика Майкла Манна «Схватка», сообщает портал World of Reel.

Аль Пачино вместе с Остином Батлером снимется в сиквеле культовой "Схватки" Майкла Манна
Фото: Газета.RuГазета.Ru

82-летний голливудский актер готов снова вернуться к роли полицейского Винсента Ханны во второй части фильма. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие сиквела развернется, как до событий первого фильма, так и через несколько лет после них.

Также в картине будут флешбэки, рассказывающие о прошлом героев Пачино и Роберта Де Ниро, сыгравшего главного антагониста в первой «Схватке».

Ранее появилась информация о том, что номинированный на «Оскар» за роль Элвиса Пресли Остин Батлер может сыграть в «Схватке 2» главную роль. Предполагается, что он воплотит на экране молодого Криса Шихерлиса, которого в оригинальной картине сыграл Вэл Килмер.

За основу сценария будет взят роман «Heat 2», который Майкл Манн написал в соавторстве с обладательницей премии Эдгара Аллана По Мэг Гардинер. Сама книга вышла в августе 2022 года.

В прошлом году Манн также выпустил сериал «Полиция Токио», подробнее о котором можно прочитать в нашей рецензии.

Актеры,Оскар,Схватка,Эдгар Аллан,Майкл Манн,Вэл Килмер,Аль Пачино,Элвис Пресли,Роберт де Ниро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий