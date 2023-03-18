Аль Пачино вместе с Остином Батлером снимется в сиквеле культовой "Схватки" Майкла Манна

Аль Пачино снимется в сиквеле культового боевика Майкла Манна «Схватка», сообщает портал World of Reel.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

82-летний голливудский актер готов снова вернуться к роли полицейского Винсента Ханны во второй части фильма. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие сиквела развернется, как до событий первого фильма, так и через несколько лет после них.

Также в картине будут флешбэки, рассказывающие о прошлом героев Пачино и Роберта Де Ниро, сыгравшего главного антагониста в первой «Схватке».

Ранее появилась информация о том, что номинированный на «Оскар» за роль Элвиса Пресли Остин Батлер может сыграть в «Схватке 2» главную роль. Предполагается, что он воплотит на экране молодого Криса Шихерлиса, которого в оригинальной картине сыграл Вэл Килмер.

За основу сценария будет взят роман «Heat 2», который Майкл Манн написал в соавторстве с обладательницей премии Эдгара Аллана По Мэг Гардинер. Сама книга вышла в августе 2022 года.