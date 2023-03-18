Киану Ривз снялся в обнимку с пятью щенятами и умилил поклонников

"Я король щенят!" — посмеялся он, сидя с животными на руках. Видео умилило поклонников Киану Ривза. "Разве можно любить Киану еще больше?", "Киану и щенята — две мои любимые вещи", "Мое сердце не выдержит всей этой милоты", — писали фанаты актера в комментариях под видеороликом, опубликованным в официальном аккаунте ток-шоу в Instagram*.