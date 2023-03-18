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4 часа назад

Киану Ривз снялся в обнимку с пятью щенятами и умилил поклонников

Газета.Ru

Актер Киану Ривз снялся в обнимку с пятью щенятами и умилил поклонников. Об этом сообщает Daily Mail. Киану Ривз стал гостем "Ночного шоу с Джимми Фэллоном".

Киану Ривз снялся в обнимку с пятью щенятами и умилил поклонников
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер рассказал о съемках в фильме "Джон Уик 4", который официально выйдет в российский прокат 23 марта, а также принял участие в викторине, где за каждый правильный ответ ему вручали по щенку. В итоге звезде "Матрицы" досталось пятеро золотистых ретриверов.

"Я король щенят!" — посмеялся он, сидя с животными на руках. Видео умилило поклонников Киану Ривза. "Разве можно любить Киану еще больше?", "Киану и щенята — две мои любимые вещи", "Мое сердце не выдержит всей этой милоты", — писали фанаты актера в комментариях под видеороликом, опубликованным в официальном аккаунте ток-шоу в Instagram*.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что именем Киану Ривза назвали препарат от грибка.

Актеры,Матрица,Джимми Фэллон,Киану Ривз,
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