Звезда «Парка Юрского периода» раскрыл свой страшный диагноз

Сэм Нилл, прославившийся ролью доктора Алана Гранта в «Парке Юрского периода» и его сиквелах, удивил журналистов и фанатов во время нового интервью перед выходом своих мемуаров. Оказывается, 75-летний актер уже целый год в тайне от всех лечится от рака крови третьей стадии. По его словам, первые признаки страшной болезни — распухшие лимфатические узлы — он заметил в марте 2022-го, во время пресс-тура в поддержку картины «Мир Юрского периода: Господство». Вскоре врачи поставили звезде «Мертвого штиля», «Пианино», «Острых козырьков» и других культовых проектов неутешительный диагноз: ангиоиммунобластная лимфома.
Узнав о своих мрачных перспективах, Сэм немедленно… сел за воспоминания.
«Я обнаружил, что мне нечего делать, — рассказал он в интервью газете The Guardian. — А я привык работать. Люблю ходить на работу. Люблю быть с людьми каждый день, наслаждаться общением и дружбой. И вдруг я оказался всего этого лишен. И я подумал: "Что мне делать?" У меня никогда не было намерения написать книгу. Но по мере того как я продолжал над ней работать, я понял, что на самом деле это дает мне повод жить. Я ложился спать с мыслью: "Напишу об этом завтра… Это меня развлечет". На самом деле это стало моим спасением».
Актер сразу же начал курс химиотерапии, но она оказалась неэффективна. Тогда врачи подобрали звезде другой препарат — и на этот раз все получилось. В интервью, приуроченном к выпуску мемуаров, Сэм рассказал, что сейчас находится в ремиссии и вовсю готовится к съемкам в новом сериале по роману Лианы Мориарти «Яблоки не падают никогда» вместе с Аннет Беннинг. Так что поздравляем актера и ждем новую «Большую маленькую ложь», не меньше. С таким звездным составом и автором сценария по-другому и быть не может!