Звезда «Парка Юрского периода» раскрыл свой страшный диагноз

«Я обнаружил, что мне нечего делать, — рассказал он в интервью газете The Guardian. — А я привык работать. Люблю ходить на работу. Люблю быть с людьми каждый день, наслаждаться общением и дружбой. И вдруг я оказался всего этого лишен. И я подумал: "Что мне делать?" У меня никогда не было намерения написать книгу. Но по мере того как я продолжал над ней работать, я понял, что на самом деле это дает мне повод жить. Я ложился спать с мыслью: "Напишу об этом завтра… Это меня развлечет". На самом деле это стало моим спасением».