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18 минут назад

Дуэйн Джонсон о негативных отзывах о «Чёрном Адаме»: «Это часть бизнеса»

Inc-News

50-летний актёр прокомментировал не очень хороший приём его кинокомикса профессиональными критиками.

Джонсон высказался о негативных отзывах о «Чёрном Адаме»
Фото: Inc-NewsInc-News

Исполнивший главную роль в «Чёрном Адаме» Дуэйн Джонсон высказался о критических отзывах, которые получил его фильм. В прокат он вышел в октябре прошлого года. В интервью Variety на прошедшей церемонии «Оскара» актёр отметил, в целом, положительный приём аудиторией «Чёрного Адама». Что же касается профессионалов киноиндустрии, назвавших творение Джонсона «неравномерным разочарованием», то, по его мнению, на них не стоит обращать большого внимания.

«Всё, что я мог сделать, и что могли сделать мы, когда снимали «Чёрного Адама», это сделать всё возможное, окружив себя лучшими людьми и выпустить лучший фильм, на который были способны», - признал Дуэйн. «Рейтинг симпатий нашей аудитории достиг 90%. Критики сделали пару выстрелов. Это просто бизнес, и ничего более».

В мировом прокате «Чёрный Адам» собрал $392 миллиона при бюджете в $260 миллионов.

Актеры,Оскар,Дуэйн Джонсон,
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