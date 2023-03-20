Джонсон высказался о негативных отзывах о «Чёрном Адаме»

Исполнивший главную роль в «Чёрном Адаме» Дуэйн Джонсон высказался о критических отзывах, которые получил его фильм. В прокат он вышел в октябре прошлого года. В интервью Variety на прошедшей церемонии «Оскара» актёр отметил, в целом, положительный приём аудиторией «Чёрного Адама». Что же касается профессионалов киноиндустрии, назвавших творение Джонсона «неравномерным разочарованием», то, по его мнению, на них не стоит обращать большого внимания.