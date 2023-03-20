Джонсон высказался о негативных отзывах о «Чёрном Адаме»

50-летний актёр прокомментировал не очень хороший приём его кинокомикса профессиональными критиками.
Исполнивший главную роль в «Чёрном Адаме» Дуэйн Джонсон высказался о критических отзывах, которые получил его фильм. В прокат он вышел в октябре прошлого года. В интервью Variety на прошедшей церемонии «Оскара» актёр отметил, в целом, положительный приём аудиторией «Чёрного Адама». Что же касается профессионалов киноиндустрии, назвавших творение Джонсона «неравномерным разочарованием», то, по его мнению, на них не стоит обращать большого внимания.
«Всё, что я мог сделать, и что могли сделать мы, когда снимали «Чёрного Адама», это сделать всё возможное, окружив себя лучшими людьми и выпустить лучший фильм, на который были способны», - признал Дуэйн. «Рейтинг симпатий нашей аудитории достиг 90%. Критики сделали пару выстрелов. Это просто бизнес, и ничего более».
В мировом прокате «Чёрный Адам» собрал $392 миллиона при бюджете в $260 миллионов.