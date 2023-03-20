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7 часов назад

Адам Сэндлер получил почётную премию Марка Твена

Inc-Newsиещё 1

Адам Сэндлер получил почётную премию Марка ТвенаЕё ежегодно вручают лучшему американскому комику.

Адам Сэндлер получил почётную премию Марка Твена
Фото: Inc-NewsInc-News

Адам Сэндлер, получая бронзовый бюст Марка Твена в качестве почётной премии, пошутил, что «однажды он может стать оружием, которым меня побьют во сне».

За церемонией награждения звезды «Неогранённых алмазов» наблюдал накануне в вашингтонском центре им. Кеннеди весь цвет американской артистической элиты. Сэндлер был отмечен премией как лучший комик страны, оказавший влияние на общество, как в своё время оказывал его писатель Марк Твен.

Адам Сэндлер с женой Джеки на вручении премии Марка Твена. Март 2023.Источник фото: Paul Morigi/Getty Images.На сцену в этот вечер поочерёдно выходили Дрю Бэрримор, Конан О’Брайан, Крис Рок, Дженнифер Энистон, Стив Бушеми и Луис Гусман.

Они делились с аудиторией размышлениями о творческом долголетии Сэндлера, попутно шутя о неравномерности его карьеры и желании взять в каждый новый фильм всех своих друзей. Сэндлер, со своей стороны, отдал дань уважения родителям и родным, вооружившим его «странной иррациональной уверенностью, которая, по-моему, всё ещё у меня есть», отметил комик. В числе лауреатов премии Марка Твена в разные годы были Вупи Голдберг, Эдди Мерфи, Стив Мартин, Билл Мюррей, Тина Фей и др.

Актеры,Крис Рок,Стив Бушеми,Эдди Мерфи,Вупи Голдберг,Тина Фей,Билл Мюррей,Марк Твен,Дрю Бэрримор,Адам Сэндлер,Дженнифер Энистон,
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