Адам Сэндлер получил почётную премию Марка Твена

За церемонией награждения звезды «Неогранённых алмазов» наблюдал накануне в вашингтонском центре им. Кеннеди весь цвет американской артистической элиты. Сэндлер был отмечен премией как лучший комик страны, оказавший влияние на общество, как в своё время оказывал его писатель Марк Твен.

Они делились с аудиторией размышлениями о творческом долголетии Сэндлера, попутно шутя о неравномерности его карьеры и желании взять в каждый новый фильм всех своих друзей. Сэндлер, со своей стороны, отдал дань уважения родителям и родным, вооружившим его «странной иррациональной уверенностью, которая, по-моему, всё ещё у меня есть», отметил комик. В числе лауреатов премии Марка Твена в разные годы были Вупи Голдберг, Эдди Мерфи, Стив Мартин, Билл Мюррей, Тина Фей и др.