Адам Сэндлер получил почётную премию Марка Твена

Адам Сэндлер получил почётную премию Марка ТвенаЕё ежегодно вручают лучшему американскому комику.
Адам Сэндлер, получая бронзовый бюст Марка Твена в качестве почётной премии, пошутил, что «однажды он может стать оружием, которым меня побьют во сне».
За церемонией награждения звезды «Неогранённых алмазов» наблюдал накануне в вашингтонском центре им. Кеннеди весь цвет американской артистической элиты. Сэндлер был отмечен премией как лучший комик страны, оказавший влияние на общество, как в своё время оказывал его писатель Марк Твен.
Адам Сэндлер с женой Джеки на вручении премии Марка Твена. Март 2023.Источник фото: Paul Morigi/Getty Images.На сцену в этот вечер поочерёдно выходили Дрю Бэрримор, Конан О’Брайан, Крис Рок, Дженнифер Энистон, Стив Бушеми и Луис Гусман.
Они делились с аудиторией размышлениями о творческом долголетии Сэндлера, попутно шутя о неравномерности его карьеры и желании взять в каждый новый фильм всех своих друзей. Сэндлер, со своей стороны, отдал дань уважения родителям и родным, вооружившим его «странной иррациональной уверенностью, которая, по-моему, всё ещё у меня есть», отметил комик. В числе лауреатов премии Марка Твена в разные годы были Вупи Голдберг, Эдди Мерфи, Стив Мартин, Билл Мюррей, Тина Фей и др.