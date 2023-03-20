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45 минут назад

Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни

Lenta.ru

Звезда фильмов о Человеке-муравье Давид Дастмалчян, который исполнил в них роль Курта Горештера, рассказал, что ведет трезвую жизнь уже в течение 20 лет. Его слова передает Page Six.

Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Это безграничная благодарность, которую я испытываю в течение последних двух десятилетий этого путешествия, жизни без наркотиков и алкоголя», — сказал 47-летний американский актер.

По данным издания, Дастмалчян впервые начал употреблять запрещенные вещества в старшей школе, его зависимость усугубилась, когда он изучал театральное искусство в Университете Де Поля в Чикаго, США. После окончания учебы актер стал бездомным и два года жил в своей машине. Он начал путь к выздоровлению, когда его семья помогла ему попасть в психиатрическую больницу, затем в реабилитационный центр, а затем в дом трезвости.

Дастмалчян описал историю своей зависимости в фильме 2014 года «Животные».

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