Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвости

Звезда фильмов о Человеке-муравье Давид Дастмалчян , который исполнил в них роль Курта Горештера, рассказал, что ведет трезвую жизнь уже в течение 20 лет. Его слова передает Page Six .

По данным издания, Дастмалчян впервые начал употреблять запрещенные вещества в старшей школе, его зависимость усугубилась, когда он изучал театральное искусство в Университете Де Поля в Чикаго, США. После окончания учебы актер стал бездомным и два года жил в своей машине. Он начал путь к выздоровлению, когда его семья помогла ему попасть в психиатрическую больницу, затем в реабилитационный центр, а затем в дом трезвости.