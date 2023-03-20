Звезда сериала «Король и Шут» сочинил моноспектакль

Исполнитель роли музыканта Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» Константин Плотников рассказал, что придумал моноспектакль во время работы дворником. В комментарии сайту kp.ru актер рассказал, что находит в своем рабочем процессе возможность побыть наедине с собой, подумать о жизни или даже что-то сочинить.

По словам артиста, во время съемок в сериале «Король и Шут» он посмотрел на работу дворником по-новому и придумал идею YouTube-проекта «Двор в чистоте». На канале Плотникова уже вышло семь эпизодов мини-сериала, в котором его герой вместе с коллегой размышляют о профессии дворника.