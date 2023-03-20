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2 часа назад

Звезда сериала «Король и Шут» Плотников сочинил моноспектакль, работая дворником

Газета.Ru

Исполнитель роли музыканта Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут» Константин Плотников рассказал, что придумал моноспектакль во время работы дворником. В комментарии сайту kp.ru актер рассказал, что находит в своем рабочем процессе возможность побыть наедине с собой, подумать о жизни или даже что-то сочинить.

Звезда сериала «Король и Шут» сочинил моноспектакль
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

«Так, например, во время работы я практически целиком создал свой моноспектакль «Мир не идеален», — поделился Плотников.

По словам артиста, во время съемок в сериале «Король и Шут» он посмотрел на работу дворником по-новому и придумал идею YouTube-проекта «Двор в чистоте». На канале Плотникова уже вышло семь эпизодов мини-сериала, в котором его герой вместе с коллегой размышляют о профессии дворника.

Актеры,Константин Плотников,Михаил Горшенев,
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