Безруков рассказал, как просил в США шпаги для Боярской

Актер Сергей Безруков рассказал в Telegram-канале о форс-мажоре, произошедшем на театральных гастролях в США.

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Театральная группа Безрукова ставила пьесу "Сирано де Бержерак", где одну из ролей сыграла Елизавета Боярская.

Во время гастролей команда столкнулась с проблемой - кто-то забыл все шпаги и алебарды в другом городе. Актер признался, что коллеги были в шоке, так как оружие в данном спектакле было неотъемлемой частью представления.

За час до спектакля Безруков и его коллеги обратились в польскую фехтовальную школу, однако поначалу им отказались давать оружие. Чтобы уговорить представителей школы, они рассказали, что в их спектакле сыграла дочь Михаила Боярского – Елизавета.

"Ну, Д`Артаньян, помните? Михаил Боярский. Поляки начинают что-то припоминать. Так вот, дочери Д`Артаньяна нужны шпаги, пожалуйста. Поляки дали спортивные рапиры, так что мы выкрутились из положения", - поделился Безруков.

Для своего же оружия Безруков отправился в ресторан, где попросил большой тесак.