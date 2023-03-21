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35 минут назад

Безруков рассказал, как просил в США шпаги для Елизаветы Боярской

Газета.Ruиещё 3

Актер Сергей Безруков рассказал в Telegram-канале о форс-мажоре, произошедшем на театральных гастролях в США.

Безруков рассказал, как просил в США шпаги для Боярской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Театральная группа Безрукова ставила пьесу "Сирано де Бержерак", где одну из ролей сыграла Елизавета Боярская.

Во время гастролей команда столкнулась с проблемой - кто-то забыл все шпаги и алебарды в другом городе. Актер признался, что коллеги были в шоке, так как оружие в данном спектакле было неотъемлемой частью представления.

За час до спектакля Безруков и его коллеги обратились в польскую фехтовальную школу, однако поначалу им отказались давать оружие. Чтобы уговорить представителей школы, они рассказали, что в их спектакле сыграла дочь Михаила Боярского – Елизавета.

"Ну, Д`Артаньян, помните? Михаил Боярский. Поляки начинают что-то припоминать. Так вот, дочери Д`Артаньяна нужны шпаги, пожалуйста. Поляки дали спортивные рапиры, так что мы выкрутились из положения", - поделился Безруков.

Для своего же оружия Безруков отправился в ресторан, где попросил большой тесак.

"И мои партнеры, действительно, уже шарахались от меня по сцене. Заделали тейпом, где было очень остро. Острие заделали, но нож был настоящий", - рассказал актер.

Актеры,Сирано де Бержерак,Михаил Боярский,Елизавета Боярская,
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