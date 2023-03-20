Борющаяся с раком груди звезда «Зачарованных» рассказала о самочувствии

В сериале «Зачарованные» Доэрти с первого по третий сезон играла девушку по имени Прю Холлиуэл. По словам актрисы, этот персонаж придает ей сил. «Прю была очень, очень, очень сильной женщиной, такой была и я, такой я ее играла. И я думаю, что это произвело определенное впечатление на многих молодых женщин, смотревших сериал, они росли с ощущением внутренней силы, необходимости заботиться о семьях», — сказала она.