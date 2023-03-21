Пореченков заменит Назарова в спектакле МХТ имени Чехова

Актер Михаил Пореченков сыграет в спектакле «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» МХТ имени А. П. Чехова. Таким образом, он заменит на сцене коллегу Дмитрия Назарова.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Спектакль с Пореченковым будет показал в МХТ имени Чехова 24 марта. Об этом говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

«Третья палата сумасшедшего дома идет в отрыв. Зачинщики — новый пациент Гуревич (Михаил Пореченков) и староста палаты Прохоров (Игорь Верник)», — указывается в публикации.