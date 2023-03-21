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43 минуты назад

Михаил Пореченков заменит Дмитрия Назарова в спектакле МХТ имени Чехова

Слово и Дело

Актер Михаил Пореченков сыграет в спектакле «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» МХТ имени А. П. Чехова. Таким образом, он заменит на сцене коллегу Дмитрия Назарова.

Пореченков заменит Назарова в спектакле МХТ имени Чехова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Спектакль с Пореченковым будет показал в МХТ имени Чехова 24 марта. Об этом говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

«Третья палата сумасшедшего дома идет в отрыв. Зачинщики — новый пациент Гуревич (Михаил Пореченков) и староста палаты Прохоров (Игорь Верник)», — указывается в публикации.

Звезда сериала «Кухня» был уволен из МХТ имени Чехова после антироссийских высказываний. Кроме этого, работы в театре лишилась его супруга, актриса Ольга Васильева.

Актеры,Кухня,Михаил Пореченков,Игорь Верник,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,
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