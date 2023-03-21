8 аудиокниг, озвученных знаменитостями

Аудиокниги давно и прочно вошли в нашу жизнь. Контента в таком формате становится все больше, появляются новые возможности для записи, а вместе с ними и целые аудиоспектакли с закадровыми эффектами. Книги озвучивают известные актеры театра и кино, лидеры мнений, а иногда и искусственный интеллект, который в последнее время стал довольно прилично с этим справляться. Специально для ТАСС шеф-редактор группы компаний "ЛитРес" Екатерина Писарева выбрала аудиоверсии известных произведений в озвучке знаменитостей.

Фото: ТАСС ТАСС

Долгое время я вообще не могла воспринимать литературу на слух, оправдывая себя тем, что я не аудиал. Но после того, как стала работать с цифровыми книгами, поняла, что ошибалась. Очень многое зависит от навыка и частоты прослушивания, от мастерства чтеца и уровня звукозаписи, от общего настроения и концентрации. Если начать знакомство с правильной книги, озвученной профессиональным актером, то это уже полдела. К тому же аудиокниги очень экономят время и позволяют совместить знакомство с произведением, например, с поездкой в транспорте или домашними делами. А еще это интересный вариант досуга с семьей или друзьями: можно всем вместе послушать аудиокнигу во время путешествия на автомобиле в другой город, а потом обсудить впечатления.

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Начинать знакомство с аудиоформатом можно с классики. Например, с романа Евгения Замятина "Мы" — первой русской антиутопии. Сегодня мы видим рост читательского интереса к этому жанру. Большинство из нас проходили "Мы" в школьные годы: умилялись розовощекой О, сочувствовали отважной I и болели всем сердцем за нестабильного D. В мире будущего Замятина — в Едином государстве — все подчинено строгому порядку: люди ходят в одинаковых юнифах, имеют порядковые номера вместо имен, молятся на Большого брата, а фантазия и душа являются там страшным заболеванием. Совсем недавно в импринте Inspiria вышла новая аудиоверсия этого бессмертного романа — читает его актер театра и кино Дмитрий Чеботарев.

Впервые Чеботарева я увидела в Электротеатре "Станиславский", в спектакле "Полковник-птица" по пьесе болгарского драматурга Христо Бойчева. Он играл экспрессивного цыгана Давуда — второстепенного персонажа, тем не менее он выделялся среди всех актеров. В озвучке Чеботарев тоже запоминается — тембрально, интонационно. То он словно отстраняется от истории, которую рассказывает, то внезапно становится живым соучастником, передавая в один момент весь спектр эмоций. Его вкрадчивый голос проникает в самое сердце и ловко погружает в историю Единого государства, которое оживает перед внутренним взором слушателя.

Полюбить аудиокниги мне в свое время помогла журналистка, экс-главный редактор Interview и Vogue Russia Алена Долецкая. Я случайно наткнулась на ее озвучку "Города женщин" Элизабет Гилберт и заслушалась — Долецкая делилась историей юной Вивиан, попавшей в головокружительный Нью-Йорк. Книгу я читала, но рассказчица так вживалась в образ героини, что роман я слушала с большим интересом, будто в первый раз знакомилась с текстом.

Вскоре я обнаружила в каталоге "ЛитРес" еще один моноспектакль в ее исполнении. В этот раз Долецкая озвучивала классику — роман "Талантливый мистер Рипли" Патриции Хайсмит. Сюжет многим знаком, так как по этой книге было снято два фильма: экранизация 1960 года "На ярком солнце" Рене Клемана с Аленом Делоном в главной роли и более поздняя, 1999 года, с Джудом Лоу и Мэттом Деймоном. История коварного, но талантливого парня, мечтающего о высшем обществе и лучшей жизни, рассказана Долецкой так, словно она сама присутствовала при описываемых событиях. Отдельно стоит отметить, что журналистке не нужно никакой музыкальной поддержки и фонограммы, чтобы заполнить пространство и создать саспенс, а на такое способен не каждый профессиональный актер озвучания.

В детстве многие наверняка слушали аудиосказки. Их включали даже самым маленьким — для общего развития или чтобы успокоить и заинтересовать. Если вам нравятся добрые волшебные истории, то обратите внимание на две записи, которые я рекомендую слушать в паре: "Алиса в Стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла. Первую книгу озвучила актриса Агата Муцениеце, а вторую — Любовь Аксенова. Приключения любопытной и отважной девочки Алисы давно полюбились читателям, их же очень ценил великий экспериментатор Владимир Набоков, который в свое время перевел сказку на русский язык и переименовал Алису в Аню. Есть ощущение, что эта волшебная история каждый раз иная — и каждый новый чтец, каждый переводчик видит в ней что-то свое, но всегда очень откликающееся. Особенно приятно слушать книги поклонникам актрис — это неповторимое ощущение, когда тебе рассказывает сказку на ночь знакомый и любимый голос.

Роман "Гордость и предубеждение" Джейн Остин — еще одна жемчужина мировой литературы. Книгу английской писательницы эксклюзивно для "ЛитРес" озвучила актриса Равшана Куркова. История сложных взаимоотношений Элизабет Беннет и мистера Дарси — одна из тех, что хочется перечитывать, пересматривать и переслушивать. Особенно если озвучена она необычным, узнаваемым и красочным тембром Равшаны Курковой, которая вполне могла бы сыграть главную героиню в российской экранизации.

Актер и стендап-комик Евгений Чебатков в озвучке профи. Среди аудиокниг, над которыми он работал, есть "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Если вам хочется освежить в памяти культовый роман с искрометным юмором и провести много приятных минут вместе с Остапом Бендером, то версия в исполнении Чебаткова — то, что нужно. Отдельно хочется упомянуть отменную дикцию чтеца и то, с какой легкостью, задором и удовольствием он выполняет роль рассказчика.