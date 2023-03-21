Крестному Гарри Поттера – 65: лучшие роли Гари Олдмана

21 марта голливудская звезда Гари Олдман отмечает юбилей. Этот британец ворвался в мир кино в начале 1980-х годов. А всего десять лет спустя он уже зарекомендовал себя как перспективный актер в Голливуде.

Будет ошибкой заявить, что Олдман известен как актер, сыгравший персонажей фантастических фильмов – Сириуса Блэка (крестного Гарри Поттера), Дракулу, злодея Зорга. Этот артист, словно хамелеон, умеет перевоплощаться в людей, существовавших в реальности: от Сида Вишеса и Джо Ортона до Ли Харви Освальда и Уинстона Черчилля. Сегодня «Рамблер» расскажет о пяти блестящих ролях именинника, которые раскрывают Олдмана с необычной стороны.

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Сид и Нэнси (1986)

В душераздирающем биографическом фильме Алекса Кокса Гэри Олдман сыграл басиста английской панк-рок-группы Sex Pistols Сида Вишеса. Это была первая большая роль актера, принесшая ему популярность. В центре сюжета – бурные отношения между Сидом Вишесом и его девушкой-американкой Нэнси Спьюген (сыгранной Хлоей Уэбб). Они оборачиваются трагедией из-за темпераментности обоих, а также злоупотребления парочки психоактивными веществами и алкоголем.

Кадр из фильма "Сид и Нэнси"

Видение режиссера не соответствовало общепринятым формулам биографических фильмов. Эту картину часто критиковали. В частности, Гари Олдман выразил презрение к собственной игре. И это был далеко не последний раз. Так актер считает свою роль в «Пятом элементе» Люка Бессона большой неудачей (несмотря на коммерческий успех фильма и популярность сыгранного им персонажа).

Бессмертная возлюбленная (1994)

В этом фильме Бернарда Роуза Гари Олдман представляет одну из своих страстных, но недооцененных ролей – легендарного Людвига ван Бетховена. Нетрадиционный биографический фильм о беспокойном гении музыки начинается подобно «Гражданину Кейну» Орсона Уэллса – со смерти главного героя. Затем его помощник Шиндлер пытается идентифицировать таинственную женщину, которая упоминается как «Бессмертная возлюбленная» в серии любовных писем Бетховена. Этот контекст дает возможность зрителю исследовать сложную и несовершенную природу гения.

Кадр из фильма "Бессмертная возлюбленная"

Фильм не лишен недостатков. Тем не менее, он во многом запомнился блестящей игрой Гари Олдмана. Актер занимался на фортепиано по шесть часов в день, чтобы подготовиться к роли. Он не только погрузился в творчество Бетховена, но и смог исполнить в кадре фортепианные пьесы музыканта. Актер также блестяще уловил отчаяние и одиночество, преследовавшие легендарного Бетховена на протяжении жизни.

Самолет президента (1997)

В «Самолете президента» Вольфганга Петерсена воплотилась фантазия о превращении американского президента в крутого героя боевиков. Но также этой истории был нужен убедительный злодей, чтобы создать атмосферу саспенса. И с этой ролью блестяще справился Гари Олдман.

Хотя его антагонист Иван Коршунов написан с использованием всех привычных стереотипов русского радикала, он получился запоминающимся, поистине жестоким и непримиримым.

Трилогия о Темном рыцаре (2005-2012)

Когда зрители впервые увидели Гари Олдмана в роли комиссара Джеймса Гордона в фильме Нолана «Бэтмен: Начало» (2005), они были немного разочарован тем, что актер не сыграл злодея. На самом деле, ходят слухи, что изначально Олдману предлагали роль плохого парня. Но играть злодеев в то время актеру наскучило.

В трилогии о Темном рыцаре Олдман продемонстрировал удивительно сдержанную игру. Его Джим Гордон такой же защитник Готэма, как и супергерой в маске. И Бэтмен Бэйла, и Гордон Олдмана несут на своих плечах всю тяжесть порочного мира – и ты веришь им.

Кадр из фильма "Бэтмен: начало"

Гари Олдман любит критиковать сыгранных им персонажей. Но комиссар Гордон был одной из ролей, которую ему очень нравилось играть.

Медленные лошади (сериал, 2022 – …)

Действие сериала разворачивается вокруг группы опальных агентов, изгнанных из штаб-квартиры МИ5 и отправленных в унылое место для выполнения тривиальных задач. Джексон Лэмб (Гари Олдман) стоит во главе этих изгнанников. Он умен, но при этом деспотичен и не сдержан, саркастичен и резок. Поэтому с виду кажется, что Лэмб совершенно не компетентен, хотя это не так.

Кадр из сериала "Медленные лошади"