Крестному Гарри Поттера – 65: лучшие роли Гари Олдмана

21 марта голливудская звезда Гари Олдман отмечает юбилей. Этот британец ворвался в мир кино в начале 1980-х годов. А всего десять лет спустя он уже зарекомендовал себя как перспективный актер в Голливуде.
Будет ошибкой заявить, что Олдман известен как актер, сыгравший персонажей фантастических фильмов – Сириуса Блэка (крестного Гарри Поттера), Дракулу, злодея Зорга. Этот артист, словно хамелеон, умеет перевоплощаться в людей, существовавших в реальности: от Сида Вишеса и Джо Ортона до Ли Харви Освальда и Уинстона Черчилля. Сегодня «Рамблер» расскажет о пяти блестящих ролях именинника, которые раскрывают Олдмана с необычной стороны.
В душераздирающем биографическом фильме Алекса Кокса Гэри Олдман сыграл басиста английской панк-рок-группы Sex Pistols Сида Вишеса. Это была первая большая роль актера, принесшая ему популярность. В центре сюжета – бурные отношения между Сидом Вишесом и его девушкой-американкой Нэнси Спьюген (сыгранной Хлоей Уэбб). Они оборачиваются трагедией из-за темпераментности обоих, а также злоупотребления парочки психоактивными веществами и алкоголем.
Видение режиссера не соответствовало общепринятым формулам биографических фильмов. Эту картину часто критиковали. В частности, Гари Олдман выразил презрение к собственной игре. И это был далеко не последний раз. Так актер считает свою роль в «Пятом элементе» Люка Бессона большой неудачей (несмотря на коммерческий успех фильма и популярность сыгранного им персонажа).
В этом фильме Бернарда Роуза Гари Олдман представляет одну из своих страстных, но недооцененных ролей – легендарного Людвига ван Бетховена. Нетрадиционный биографический фильм о беспокойном гении музыки начинается подобно «Гражданину Кейну» Орсона Уэллса – со смерти главного героя. Затем его помощник Шиндлер пытается идентифицировать таинственную женщину, которая упоминается как «Бессмертная возлюбленная» в серии любовных писем Бетховена. Этот контекст дает возможность зрителю исследовать сложную и несовершенную природу гения.
Фильм не лишен недостатков. Тем не менее, он во многом запомнился блестящей игрой Гари Олдмана. Актер занимался на фортепиано по шесть часов в день, чтобы подготовиться к роли. Он не только погрузился в творчество Бетховена, но и смог исполнить в кадре фортепианные пьесы музыканта. Актер также блестяще уловил отчаяние и одиночество, преследовавшие легендарного Бетховена на протяжении жизни.
В «Самолете президента» Вольфганга Петерсена воплотилась фантазия о превращении американского президента в крутого героя боевиков. Но также этой истории был нужен убедительный злодей, чтобы создать атмосферу саспенса. И с этой ролью блестяще справился Гари Олдман.
Хотя его антагонист Иван Коршунов написан с использованием всех привычных стереотипов русского радикала, он получился запоминающимся, поистине жестоким и непримиримым.
Когда зрители впервые увидели Гари Олдмана в роли комиссара Джеймса Гордона в фильме Нолана «Бэтмен: Начало» (2005), они были немного разочарован тем, что актер не сыграл злодея. На самом деле, ходят слухи, что изначально Олдману предлагали роль плохого парня. Но играть злодеев в то время актеру наскучило.
В трилогии о Темном рыцаре Олдман продемонстрировал удивительно сдержанную игру. Его Джим Гордон такой же защитник Готэма, как и супергерой в маске. И Бэтмен Бэйла, и Гордон Олдмана несут на своих плечах всю тяжесть порочного мира – и ты веришь им.
Гари Олдман любит критиковать сыгранных им персонажей. Но комиссар Гордон был одной из ролей, которую ему очень нравилось играть.
Действие сериала разворачивается вокруг группы опальных агентов, изгнанных из штаб-квартиры МИ5 и отправленных в унылое место для выполнения тривиальных задач. Джексон Лэмб (Гари Олдман) стоит во главе этих изгнанников. Он умен, но при этом деспотичен и не сдержан, саркастичен и резок. Поэтому с виду кажется, что Лэмб совершенно не компетентен, хотя это не так.
В последнее время Олдман все чаще говорит о завершении актерской карьеры. И от того кажется, что в роль Джексона Лэмба артист вложил все свои навыки, чтобы как следует оторваться «напоследок».