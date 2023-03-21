Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
2 часа назад

Константин Хабенский стал художественным руководителем фестиваля "Мелиховская весна"

Российская Газетаиещё 1

Театральный фестиваль, который традиционно проходит каждый год в усадьбе Антона Чехова Мелихово, что в Подмосковье, запланирован на 19-28 мая. А художественным руководителем фестиваля станет худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

Хабенский стал худруком фестиваля "Мелиховская весна"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Чехов - знаковая фигура для Московского Художественного театра и, вместе с тем, постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника "Мелихово", - приводит ТАСС слова Константина Хабенского. - В Мелихове была написана чеховская "Чайка", на сцене художественного театра она взмыла к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра".

Впервые в Мелихове МХТ имени А. П. Чехова представит свой проект "Ландшафтный театр". Его вдохновителем тоже стал Константин Хабенский. Это короткие спектакли на открытом воздухе. В этот раз постановку готовят специально для усадьбы "Мелихово". Также МХТ закроет фестиваль - покажет свой спектакль "Моя жизнь" по одноименному произведению Чехова.

В этом году на фестиваль "Мелиховская весна" приедут 20 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми, Вологды.

Еще из новинок этого года: на поляне "Крыжовник" специально для фестиваля построена открытая сцена с увеличенным крытым залом. Также спектакли пройдут в Мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Досье

В Подмосковном селе Мелихово Антон Павлович жил с 1892 по 1899 годы и создал более 40 своих произведений. В программе фестиваля "Мелиховская весна", зародившегося в усадьбе писателя еще в конце XX века, помимо классических постановок, камерные спектакли, широкомасштабные инсценировки и авангардные версии.

Актеры,Антон Чехов,Константин Хабенский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий