Хабенский стал худруком фестиваля "Мелиховская весна"

Театральный фестиваль, который традиционно проходит каждый год в усадьбе Антона Чехова Мелихово, что в Подмосковье, запланирован на 19-28 мая. А художественным руководителем фестиваля станет худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

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"Чехов - знаковая фигура для Московского Художественного театра и, вместе с тем, постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника "Мелихово", - приводит ТАСС слова Константина Хабенского. - В Мелихове была написана чеховская "Чайка", на сцене художественного театра она взмыла к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра".

Впервые в Мелихове МХТ имени А. П. Чехова представит свой проект "Ландшафтный театр". Его вдохновителем тоже стал Константин Хабенский. Это короткие спектакли на открытом воздухе. В этот раз постановку готовят специально для усадьбы "Мелихово". Также МХТ закроет фестиваль - покажет свой спектакль "Моя жизнь" по одноименному произведению Чехова.

В этом году на фестиваль "Мелиховская весна" приедут 20 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми, Вологды.

Еще из новинок этого года: на поляне "Крыжовник" специально для фестиваля построена открытая сцена с увеличенным крытым залом. Также спектакли пройдут в Мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

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