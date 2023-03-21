Камиль Ларин ответил на претензии режиссера «Дня выборов»

«У меня о нем самые лучшие впечатления, замечательный режиссер, все снял. Пришел к нам, обещал, что ничего не испортит, что снимет талантливо, как и написано. У кого-то там какие-то претензии, а я всегда говорю: «Олег невероятен, мастеровой», а фильм какой получился! Был у него ляп, конечно, где по рации надо было озвучить, он забыл, сам записал своим голосом, а потом не озвучил. Были ляпы. Может, поэтому и вышло хорошо, что сценарий хороший, режиссер-бывший актер, и мы все-таки какие-никакие актеры», - полушутя прокомментировал претензии режиссера Ларин.