Утонул актер театра и кино Питер Харди

Австралийский актер театра и кино Питер Харди погиб в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Смерть артиста наступила во время подводного плавания. Известно, что Харди отправился на снорклинговую экскурсию на пляже в городе Фримантл в Австралии и утонул. Потерявшего сознание мужчину вытащили из воды и пытались реанимировать до приезда скорой помощи, но спасти его не удалось.