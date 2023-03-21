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2 часа назад

Утонул актер театра и кино Питер Харди

Lenta.ru

Австралийский актер театра и кино Питер Харди погиб в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Deadline.

Утонул актер театра и кино Питер Харди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Смерть артиста наступила во время подводного плавания. Известно, что Харди отправился на снорклинговую экскурсию на пляже в городе Фримантл в Австралии и утонул. Потерявшего сознание мужчину вытащили из воды и пытались реанимировать до приезда скорой помощи, но спасти его не удалось.

Питер Харди родился 11 января 1957 года в городе Перт, Австралия. Он запомнился зрителю по таким сериалам, как «Дочери Маклеода» и «Соседи». Он также играл в криминальных драмах «Стрингеры», «Взгляд изнутри» и других картинах. Кроме того, Харди исполнял роль Билла Остина в австралийском составе мюзикла «Mamma Mia!».

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