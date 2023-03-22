Лукерья Ильяшенко — о роли через постель и «Сладкой жизни»

На экраны вышла полнометражная картина «Сергий против нечисти. Шабаш». А Лукерья Ильяшенко поделилась рассказом о своей новой киноработе, где она вновь сыграла капитана полиции в паре с Романом Маякиным в роли священника-расстриги.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Это мистический боевик про бывшего священника Сергия и капитана полиции Катю Земцову, которую играю я. И мы вместе боремся не только с нечистью, но и с пагубными привычками Сергия — чревоугодием, сластолюбием и прочими грехами. Он, в общем, такой себе бывший священник…», — рассказала Лукерья в студии драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

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В фильме, помимо главных героев, много разной нечисти, как их представляют в описаниях — генно-модифицированный Змей Горыныч, банда домовых и другие злодеи. По мнению Лукерьи, это исконно русский фольклор и очень фактурные персонажи. Лента смонтирована из коротких серий уже второго сезона этой киноистории, в которую актриса попала два года назад. На расспросы ведущих, как получила свою роль, Лукерья ответила с иронией.

«Через постель», — пошутила она. — «Но, помимо этого, еще просто пришла на пробы, мне скинули материал».

Сергия в фильм привела, по словам актрисы, именно она. Прочитав присланный материал, случайно встретила Романа Маякина на какой-то студии, пошли вместе обедать. Тут Лукерья и поняла: вот же он и есть, Сергий. Подходит как никто другой. Заставила Романа напроситься на пробы, и в итоге взяли их обоих.

«Я сказала, что хочу за это сумку Prada, он до последнего жмотился, но все же купил. На последнюю смену первого сезона прихожу, а у меня в вагончике сумка Prada. Я такая: «Маякин! А я думала, ты такой жлобян…». Но когда закончили снимать второй сезон, мне подарили ровно ничего!», — смеялась Лукерья.

По словам актрисы, Романа Маякина она знает давно, еще со «Сладкой жизни», и воспринимает его как брата.

«У нас постоянные какие-то посиделки, уже семейные. Мы даже подрались на съемочной площадке, настолько грань стерлась, нет уже какого-то пиетета друг перед другом», — призналась она.

На вопрос, почему многие называют ее жесткой, прямолинейной, ироничной, актриса ответила жестко:

«Не я такая, жизнь такая. По кочану. Характер гаденький».

И рассказала, как в 11 лет подрабатывала упаковщицей в магазине продуктов, танцевала на Арбате хип-хоп во время каникул в балетной школе, а когда поняла, что достигла потолка в балете, бросила танцы и стала петь в поп-группе «Шпильки».

«При том что я закоренелый панк и на тот момент обожала Led Zeppelin, The Rolling Stones и всю фигню… И на какой-то вечеринке я говорила: «Господи, группа «Шпильки» — это же отвратительно!» Проходит неделя, у меня заканчиваются деньги, не хватает на метро, чтобы доехать до института, звонит подруга и зовет на кастинг группы «Шпильки». Я пошла и сделала все, чтобы меня не взяли, но меня взяли», — рассказала Лукерья Ильяшенко.

В группе «Шпильки» будущая актриса отработала четыре года и сейчас считает, что это был потрясающий опыт, который вскоре может ей пригодиться и в одной из киноролей. О какой именно роли идет речь, Лукерья говорить не стала, но поделилась другими слухами о кино: