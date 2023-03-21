Три самые эффектные актрисы с русскими и украинскими корнями

О том, что у многих талантливых людей есть славянские корни, знают многие. Некоторых можно узнать по внешности, некоторых по фамилии или имени, кого-то по акценту. Среди актрис с мировым именем, есть несколько красавиц, у которых в семейной истории отчетливо виден русский след.

Фото: Кадр из сериала "Викинги" Кадр из сериала "Викинги"

"Рамблер" расскажет о трех эффектных "русских" актрисах, кино и сериалы с которыми смотрит весь мир.

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Мила Йовович

legion-media.ru

Мировая суперзвезда, модель, певица и модельер Милла Йовович часто рассказывает о своих русских корнях и даже неплохо говорит на русском. Ее мать, русско-украинская актриса Галина Логинова, и отец, югославский врач Боги Йовович, приехали в Америку, когда их малышке было три года. Молодая пара была амбициозна, но не имела средств даже на приличную квартиру. Чтобы сэкономить деньги и иметь возможность обеспечить себе жилье, им пришлось скрывать свою будущую звезду от домовладельца. Галине, которая была восходящей звездой в старой стране, пришлось работать поваром и пройти через множество лишений, чтобы обеспечить семью, пока Боги искал работу.

Уже будучи звездой мирового масштаба, Мила Йовович рассказывала журналистам, что хотела бы остаться в России на несколько месяцев с детьми. Сейчас она находится в Москве вместе со своим мужем Полом В. С. Андерсоном. Пара представляет свою новую работу «Обитель зла: Вторая глава», сообщает ТАСС.

По словам актрисы, которая хорошо говорит по-русски, она хотела бы поближе познакомиться с Россией и посетить Санкт-Петербург и другие места, а не только столицу.

Йовович рассказала журналистам, что после рождения второй дочери очень редко смотрит кино и мало знает о новинках российского и даже американского кино. Однако они с мужем полюбили русские мультфильмы. Она посмотрела "Лунтика", "Машу и Медведя" и пошутила, что не прочь сыграть Медведя.

Кэтрин Уинник

legion-media.ru

Мало кто знает, что канадская актриса Кэтрин Уинник, звезда суперпопулярного сериала "Викинги", на самом деле украинка, а предки звезды в 1940-х годах бежали из СССР. Интересно, что ее дедушка, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом, после войны стал организатором ветеранской организации сечевых стрельцов.

Мать и отец Кэтрин, Роман и Леся Винницкие, родились уже в нацистской Германии, а затем эмигрировали в Канаду, но и там не забывали о своих корнях.,Кэтрин ходила в украинскую школу и церковь в Торонто.

Путь к славе у девушки из эмигрантской семьи начался с актерской школы в Нью-Йорке, где ей удалось завести нужные знакомства и получить первые роли. В 2010 году она сыграла в комедии «Киллеры» режиссёра Роберта Лукетича.

Ольга Куриленко начала свою актерскую карьеру в 2005 году, и впервые добилась успеха как актриса благодаря роли Ники Борониной в экранизации видеоигры Hitman. Она известна как девушка Бонда Камилла Монтес в 22-м фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» (2008).

Куриленко родилась в Бердянске, Украинская ССР. Ее отец, Константин, украинец, а мать, Марина Алябушева, преподаватель изобразительного искусства и выставляющаяся художница, родилась в Иркутской области России и имеет русские и белорусские корни.