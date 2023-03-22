От осветителя сцены до продюсера: как развивалась карьера Цекало

22 марта свой день рождения отмечает известный российский шоумен Александр Цекало.

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Цекало родился в 1961 году в Киеве. Его родители по профессии были инженерами теплоэнергетической промышленности. Потому, несмотря на явно проявляемые с самого раннего детства Александром артистические способности, по совету семьи после школы он поступил в технологический институт на заочное отделение факультета бумажной промышленности.

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В школе Цекало не обходил стороной ни одного творческого мероприятия: он участвовал во всевозможных конкурсах художественной самодеятельности, выступал на сцене и играл в спектаклях. Помимо этого, Александр учился в музыкальной школе и показывал неплохие способности к игре на гитаре и фортепиано. Еще будучи учеником он создал свой первый музыкальный коллектив, который исполнял хиты популярных в то время зарубежных групп.

Во время учебы в институте Александр работал слесарем-наладчиком в одной из химических лабораторий родного Киева, а вечерами настраивал сценический свет в городском Театре эстрады.

Идея создания музыкального коллектива не отпускала Цекало и он организовал артистический квартет "Шляпа", выступления которого так понравились преподавателям Киевского циркового училища, что всех участников квартета без экзаменов приняли на учебу. После окончания училища Цекало продолжил концертную деятельность.

Уже в 1985 году родился известной всей стране проект, принесший широкую славу Цекало и его напарнице по сцене Лолите Милявской – кабаре-дует "Академия". Пожалуй, с этого момент можно отсчитывать старт громкой карьеры шоумена.

Номера Александра и Лолиты, яркие, смешные и театрализованные, пришлись по нраву зрителям и их успех начал расти с молниеносной скоростью. А между Цекало и Милявской возникла любовь. Пара перебралась в Москву, где первое время жила в довольно трудных условиях. Однако их упорство и стремление завоевать признание зрителей и стать успешными победило и помогло преодолеть все проблемы. Дуэт поражал неискушенных зрителей своими постановками и клипами. За исполнение песен «Я обиделась» и «Ту-Ту-Ту» дуэт удостоился премии «Золотой граммофон».

Пара гастролировала и выступала на телевидении в течение 15 лет. В 2000-м году "Академия" распалась и артисты пошли каждый своей дорогой.

После оглушительного успеха своего проекта Цекало продолжил свой путь на телевидении. Он не считает себя первоклассным актером, однако в некоторых картинах все же сыграл. Цекало интересуется кинематографом с другой стороны – он стал продюсером более чем десятка успешных проектов (первыми из них были кинофильмы "День радио" и "О чем говорят мужчины").

Свое место он нашел именно в продюсировании и работе на телевидении. Многие помнят такие проекты, как "Большая разница", "Прожекторперисхилтон", "Две звезды", "Минута славы" и другие с участием артиста и его не менее популярных коллег.

Кадр из передачи "Прожекторперисхилтон"

Цекало спродюсировал такие известные спектакли, как "12 стульев" и печально известный "Норд-Ост".

К самым громким и свежим продюсерским работам Цекало в кино также можно отнести сериалы "Мажор", "Метод", "Нулевой пациент", "Триггер".