Корзун рассказала о съемках с Мерфи в "Острых козырьках"

Вернувшаяся в 2022 году из Швейцарии в Россию актриса Дина Корзун рассказала о съемках с Киллианом Мерфи в сериале «Острые козырьки». Ее слова цитирует РИА Новости.
По словам Корзун, она попала в сериал случайно и не читала сценарий, поскольку его берегут. Киллиана Мерфи и Тома Харди она назвала отличными партнерами. Обоих актриса до того не знала.
«Оба очень просты в общении, открытые, без тщеславия, лицемерия. Я чувствовала искренность, к тому же они оба настоящие джентльмены в обычной жизни», — заверила она.
Корзун отметила, что Мерфи был прост в общении.
«Киллиан всегда обедал со всеми вместе, не прятался в VIP-вагончике. Для меня это показатель профессионализма и уважения к людям. Он еще и продюсер проекта, поэтому заботился о нас, было видно, что ему не все равно», — отметила актриса.
Пример такой заботы она также привела в интервью.
«Однажды я была в тяжелом историческом костюме, мы все стояли в ожидании, пока выставят свет для съемки. Он спрашивал, не холодно ли, предложил мне присесть и принести стул — так он относился ко всем», — вспомнила Корзун.