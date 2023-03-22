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Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что обожает играть отрицательных персонажей

Актриса Лукерья Ильяшенко в беседе с «Пятым каналом» призналась, что ей больше нравится играть отрицательных персонажей из-за их более широкой палитры эмоций.

Ильяшенко призналась, что обожает играть отрицательных персонажей
© Газета.Ru

«Потому что нечего играть. Потому что у антагонистов всегда палитра актерская шире. Они неоднозначнее, они всегда на контрапункте», — отметила Ильяшенко.

В марте артистка поделилась, что больше предпочитает играть в кино, чем в театре. Она объяснила, что театральная работа более «циклична» и от нее можно заскучать. В то время как съемочный процесс подразумевает что-то новое в каждом дубле.

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