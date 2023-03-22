'Это больше проблема для Кати. Она как-то переживает, а я спокойна. Мы абсолютно разные, нам нечего делить. Путаницы много. Я всегда говорю, что если это мой проект, он будет моим. Все Катины проекты — ее, мы абсолютно разные. Даже когда меня вызывали на ее проекты, все равно там снималась Катя. Я ей мешаю, как-то раздражаю. Видимо, это ее момент. С удовольствием снялась бы с ней. Мне казалось, это было бы круто — две Кати Волковой», — отметила Екатерина в беседе с Юлией Ягафаровой.