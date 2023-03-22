В российском шоу-бизнесе есть две актрисы с именем Екатерина Волкова. Артистки даже не пересекаются на съемочных площадках, однако звезда сериала «Воронины» уверена, что коллега недолюбливает ее.
О том, что между знаменитостями напряженные отношения, писали еще в прошлом году. По словам Волковой из «Ворониных, ситуация сейчас не изменилась.
'Это больше проблема для Кати. Она как-то переживает, а я спокойна. Мы абсолютно разные, нам нечего делить. Путаницы много. Я всегда говорю, что если это мой проект, он будет моим. Все Катины проекты — ее, мы абсолютно разные. Даже когда меня вызывали на ее проекты, все равно там снималась Катя. Я ей мешаю, как-то раздражаю. Видимо, это ее момент. С удовольствием снялась бы с ней. Мне казалось, это было бы круто — две Кати Волковой», — отметила Екатерина в беседе с Юлией Ягафаровой.
Также общие знакомые звезд рассказывают, что Волкова нелестно отзывается о своей коллеге.
«Она неоднократно говорила об этом в интервью, это печатали, что я ей мешаю. Многие коллеги передавали. Но ничего страшного. Не понимаю, чем мешаю. Наверное, фамилией. Если бы мы хотя бы были в одном амплуа, тогда понятно, но нет», — добавила артистка. Сама Екатерина считает, что звезде «Ворониных» стоит взять псевдоним.