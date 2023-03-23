С создателя "Рика и Морти" сняты обвинения в домашнем насилии

С одного из создателей анимационного фильма «Рик и Морти» Джастина Ройланда сняли обвинения в домашнем насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Это дело было прекращено из-за недостаточности улик», — заявила представитель офиса окружного прокурора округа Ориндж Кимберли Эддс.
Сам Ройланд вышел на связь и поблагодарил за снятие обвинений. «Я благодарен, что это дело было прекращено, но в то же время я все еще глубоко потрясен ужасной ложью, которая была распространена обо мне во время этого процесса», — написал сценарист в Twitter. Он отметил, что «разочарован» тем, что фанаты поверили в обвинения.
В январе стало известно, что Ройланду предъявили обвинения в домашнем насилии и незаконном лишении свободы. Инциденты, в связи с которыми выдвинуты обвинения, произошли в январе 2020 года. Пострадавшая женщина утверждает, что Ройланд нанес ей телесные повреждения, угрожал, вводил в заблуждение, незаконно лишал свободы.
Позже компания Adult Swim уволила Ройланда из «Рика и Морти». Представители компании сообщили, что производство сериала не будет остановлено.