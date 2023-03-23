С создателя "Рика и Морти" сняты обвинения в домашнем насилии

Сам Ройланд вышел на связь и поблагодарил за снятие обвинений. «Я благодарен, что это дело было прекращено, но в то же время я все еще глубоко потрясен ужасной ложью, которая была распространена обо мне во время этого процесса», — написал сценарист в Twitter. Он отметил, что «разочарован» тем, что фанаты поверили в обвинения.