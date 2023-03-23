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1 час назад

Милош Бикович заявил, что его участие в фильме «Вызов» – это бесценный опыт

FBM.ru

Недавно популярный в России актёр Милош Бикович дал интервью журналу «Газета.Ru». В ходе беседы актёр рассказал о томя, какие впечатления у него остались от съёмочного процесса в фильмах Клима Шипенко: «Холоп 2» 12+ и «Вызов» 16+. Обе картины выйдут на киноэкраны уже в этом году.

Бикович назвал участие в фильме «Вызов» бесценным опытом
Фото: FBM.ruFBM.ru

Как отметил сербский актёр, он очень доволен, что принял участие в этих двух фильмах, которые стали для него очень важными проектами. Всё это благодаря тому, что фильм «Вызов» вошёл в историю благодаря космическому масштабу, а картина «Холоп 2» стала популярной у зрителей, так как отражает истории народа.

Отметим, что фильм «Вызов» рассказывает историю о враче, которого сыграла Юлия Пересильд. Её герой отправляется на МКС, чтобы оказать помощь космонавту, получившему травму и тем самым спасти его жизнь. В одном из интервью актриса заявила, что съёмки в космосе становятся испытанием «на грани человеческих возможностей».

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18+
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