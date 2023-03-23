Бикович назвал участие в фильме «Вызов» бесценным опытом

Недавно популярный в России актёр Милош Бикович дал интервью журналу «Газета.Ru». В ходе беседы актёр рассказал о томя, какие впечатления у него остались от съёмочного процесса в фильмах Клима Шипенко: «Холоп 2» 12+ и «Вызов» 16+. Обе картины выйдут на киноэкраны уже в этом году.
Как отметил сербский актёр, он очень доволен, что принял участие в этих двух фильмах, которые стали для него очень важными проектами. Всё это благодаря тому, что фильм «Вызов» вошёл в историю благодаря космическому масштабу, а картина «Холоп 2» стала популярной у зрителей, так как отражает истории народа.
Отметим, что фильм «Вызов» рассказывает историю о враче, которого сыграла Юлия Пересильд. Её герой отправляется на МКС, чтобы оказать помощь космонавту, получившему травму и тем самым спасти его жизнь. В одном из интервью актриса заявила, что съёмки в космосе становятся испытанием «на грани человеческих возможностей».