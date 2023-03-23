Какой была первая роль Брюса Уиллиса

19 марта популярный американский актер Брюс Уиллис отметил 68-летие. Артист уже не снимается в кино из-за проблем со здоровьем, поэтому поклонникам звезды приходится обращаться к старым работам Уиллиса.

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Впрочем, даже самые преданные фанаты зачастую не знают, какая роль у Уиллиса была дебютной. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Брюс Уиллис прославился на весь мир после выхода на большой экран боевика "Крепкий орешек", в котором актер исполнил главную роль полицейского Джона Макклейна. Однако "Крепкий орешек" вышел в прокат в 1988 году, а вот первая роль в кино случилась с Брюсом еще за восемь лет до этого – в 1980-м.

Впервые Уиллис появился на экране в качестве статиста в триллере "Первый смертный грех", тогда ему было 25 лет. Роль будущей звезды была настолько незначительной, что Уиллиса даже не упомянули в титрах.

При этом сама картина была весьма заметной в Голливуде. Шутка ли – главные роли в фильме исполнили оскароносная Фэй Данауэй и Фрэнк Синатра, на счету которого также два "Оскара". К слову, после этой картины Синатра завершил свою карьеру в кинематографе.

В фильме "Первый смертный грех" Фрэнк играет полицейского, который расследует жестокое убийство. В картине есть эпизод, в котором Синатра заходит в закусочную и пропускает выходящего оттуда мужчину в кепке – это и есть Брюс Уиллис.