Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
52 минуты назад

Киану Ривз не верит в счастливый конец для Джона Уика

Чемпионат.com

Джон Уик — профессиональный наёмный убийцы и опытный боец, которого в жизни, кажется, никогда не будет ждать счастливый конец. Именно такого мнения о персонаже Киану Ривз, сыгравший его во франшизе.

Киану Ривз не верит в счастливый конец для Джона Уика
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ривз в интервью Comic Book отметил, что фильм с хорошим концом для Уика точно был бы из разряда фантастики, никак иначе.

Я думаю, это мог бы быть фантастический фильм, ведь тогда его жена была бы жива. Они могли бы жить долго и счастливо.

Тем временем в России стартовали официальный показы «Джона Уика 4». Картина вышла в стране с полноценным профессиональным дубляжом. Картину уже очень высоко оценили критики. Вероятно, фильм придётся по душе и простым зрителям.

О пятой части франшизы пока разговоров не было. Не исключено, что четвёртая станет финальной.

Актеры,Киану Ривз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий