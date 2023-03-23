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1 час назад

«Я как мобильная аптека»: Дженнифер Энистон опекала Адама Сэндлера на съёмках «Убийства в Париже»

Inc-News

56-летний актёр был слишком занят заботой о других, чтобы думать о себе.

Энистон опекала Сэндлера на съемках «Убийства в Париже»
Фото: Inc-NewsInc-News

31-го марта на Netflix выйдет сиквел «Убийства на яхте» (2019), фильм «Убийство в Париже». В нём Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон воспроизвели роли Ника и Одри – женатой пары, расследующей преступления. В рамках промо-тура актриса побывала в гостях у телеведущего Джимми Фэллоном, который спросил её о многолетних отношениях с коллегой-партнёром, дают ли они друг другу советы. Дженнифер призналась, что Адам критикует её выбор бойфрендов, но со своей стороны испытывает к нему только нежные чувства.

«Я очень люблю о нём заботиться. Он так беспокоится о каждом, постоянно это делает, и совершенно не думает о себе. Мне жаль, что я рассказываю это по национальному телевидению, но вы должны знать об этом», - отметила с улыбкой Дженнифер. «У меня в трейлере есть небольшой арсенал трав, и я делаю ему коктейли, когда могу, и даю ему все виды китайских трав, когда он устаёт. Я как мобильная аптека. Я медик на съёмках».

«Убийство в Париже» - третий фильм, который Энистон и Сэндлер сделали вместе. Помимо этой картины и «Убийства на яхте», они ещё работали над комедией «Притворись моей женой» (2011).

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