Энистон опекала Сэндлера на съемках «Убийства в Париже»

«Я очень люблю о нём заботиться. Он так беспокоится о каждом, постоянно это делает, и совершенно не думает о себе. Мне жаль, что я рассказываю это по национальному телевидению, но вы должны знать об этом», - отметила с улыбкой Дженнифер. «У меня в трейлере есть небольшой арсенал трав, и я делаю ему коктейли, когда могу, и даю ему все виды китайских трав, когда он устаёт. Я как мобильная аптека. Я медик на съёмках».