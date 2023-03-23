У кино женское лицо: Федорович утверждает, что делить с мужчинами ей нечего

Второй сезон популярного сериала «Почка» стартовал в онлайн-кинотеатре KION. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой Валерией Федорович, исполнившей в проекте роль взбалмошной жены священника.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Валерия, в чем феномен этого сериала?

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— Эта трагикомедия снята по отличному сценарию. И еще, мне кажется, феномен в том, что «Почка» — женское кино. Режиссер — Мария Шульгина, сценарист — Елизавета Тихонова. Люба Аксенова — в главной роли, и она великолепна. На съемках первого сезона и оператором была женщина.

— А для нашего кино это пока еще редкость?

— Наверное, уже нет. Не так, как раньше. Я ни в коем случае не феминистка (смеется). И не то чтобы разделяю кино на мужское и женское. Никто не лучше и не хуже, просто темы — разные. Сейчас женского кино стало больше. И здорово, что женщины могут поделиться своими смыслами, идеями.

— Феминизм вызывает у вас отторжение?

— Нет. У меня просто позиция другая. Я думаю, что нам нечего делить с мужчинами. Сейчас взаимоотношения полов строятся обычно на равных — это партнерская история. Единственное неравенство: женщины могут рожать, а мужчины — нет. И пусть так это и останется! (Смеется.)

— В некоторых профессиях все же остались какие-то гендерные стереотипы. В актерской — нет?

— Когда поступала в театральный институт, мальчиков всегда меньше приходило, и среди девочек конкурс был выше. А сейчас пьес больше для мужчин, с мужскими ролями. Но мир меняется. В кино появилось много историй про женщин. Сильных, но не в плане «баба-мужик», а по-женски. Знаете, актриса Джиллиан Андерсон как-то сказала: «Девушки, бегайте за своими мечтами, а не за парнями». Это так точно! И это тоже тенденция нашего времени: найди опору внутри себя, наполнись сам, стань цельным. Не надо «затыкать» отношениями внутреннюю пустоту. А пьесы, я думаю, скоро напишут.

Знаете, если и есть какое-то неравенство, меня это не ранит. Я делаю свое дело, а остальное приложится. Да и кто может ущемить мои права, если я свободна? Вот серьезно! Захочу больше зарабатывать — приду к начальству и скажу: «я могу делать больше». И буду больше получать. Кто-то скажет: «не женская профессия». Слушайте, ну а стилист — не мужская! Да какая разница? Я хочу это делать — я буду.

— Чем интересна ваша героиня Мария в «Почке»?

— Своей полярностью. Я раньше не играла отрицательных персонажей и таких многогранных. В Маше гремучая смесь: ум, хитрость, красота, порочность. Вообще они же все там странные, понимаете! Все в семейке главной героини друг друга стоят! И они все мучаются. Не могут найтись, крутятся, маются — и в итоге идут друг к другу.

— А были смешные моменты на съемках?

— Конечно. Когда всем ансамблем собирались, это была смехопанорама! Помню, у нас с Дмитрием Лысенковым была задача «сбежать» с парохода, где остались режиссер с оператором. Моя героиня сошла на берег на пристани, а у Дмитрия был дублер, он на ходу прыгал в воду. И вот, значит, я в туфлях на огромной платформе бегу по набережной, Дима за мной — в мокрой рясе.

И мы все бежим, бежим! Я уже и обувь сняла, режиссер в рацию кричит: «Лер, быстрей, тебя Дима догоняет». Мы потом смеялись, представляли, как это выглядело. Камер не было, люди, возможно, думали: вот сумасшедшая парочка!

— Второй сезон — больше о любви. Не потеряет ли сериал свою остросоциальность?

— Слушайте, может, и нет. Да и почему бы не поговорить о любви! В конце концов, чего мы не знаем про больницы? Чего не знаем про квартирный вопрос, который, как сказал Булгаков, испортил москвичей! И семейные все эти обстоятельства… Кого ни спроси: «у тебя какие отношения с родней?» Один из пятисот скажет, что более-менее. А другие ответят: «во всем виновата мама, меня недолюбил папа, а моя сестра или брат — идиот». Это вечные темы.

— Вы молодая мама. Что думаете о современных мультфильмах, которые у нас пытаются снимать уже не по западной кальке?

— Это здорово, это огромная точка роста! Я уверена: у нас в России много талантливых людей с интересными идеями. Я искренне считаю, что все народы мира самобытны. И я люблю Россию. Это очень богатая на смыслы страна. И меня радует то, что сейчас происходит в искусстве. С моими детьми мы смотрим пока советские мультики. Но подрастут — оценим и современные.

— Вы говорили про женскую силу. А в чем она?

— В мудрости, в стойкости, милосердии. Мы и правда можем все сами. Растить детей, зарабатывать — что угодно. Но это нас как-то портит. Мы страдать начинаем, потому что женщина — она про любовь. Она — про сердце, про то, чтобы отдавать. И я думаю, в этом тоже сила. Да здорово, слушайте, быть женщиной! Вот у меня два сына растут. От них уже чего-то ждут, они уже что-то должны. Потому что мальчики. В напряжении вечном живут эти мужчины.

— Начался сезон «худеем к лету». Верите в такие временные отметки, чтобы что-то в жизни менять?

— Нет. История «начну с понедельника» — моя боль. Впрочем с возрастом какие-то рамки себе ставить начала. Просто сама идея странная: «я хочу выглядеть хорошо летом». А осенью не хочешь? Так ведь потом легко «скатиться» к прежней форме. Думаю, ее поддержание — просто стиль жизни. Я ужасно хаотичный человек! Но в какой-то момент поняла: дети не должны расти в хаосе моем. Держу себя в ежовых рукавицах.

— Вы как-то назвали любовь к себе замыленным понятием.

— Да. Но это важно. Мы в такое время родились, когда это было… стыдно, что ли. Но есть тонкая грань: любовь к себе не должна переходить в эгоцентризм. Любовь к себе для меня значит: быть на своей стороне.

СЮЖЕТ

Главной героине Наталье Кустовой успешно пересадили почку. И все бы хорошо, но у девушки возникла непреодолимая страсть к Михаилу, мать которого стала ее донором — при условии, что Наталья спасет ее сына. Но мужчине не нужна ни помощь Кустовой, ни ее любовь. Он ждет своей очереди на пересадку, а перед ним — 70 человек. Теперь Наташе нужно спасти всех.

ДОСЬЕ

Валерия Федорович родилась 12 августа 1992 года в городе Кстово Нижегородской области. Когда будущей актрисе было 8 лет, ее семья перебралась в Москву. В 2013 году Валерия окончила Театральное училище им. Щепкина. На экране дебютировала в телесериале «Кухня». Снималась в фильмах «Перевал Дятлова», «Выжить после» и в других проектах.

Коротко о главном

— Трудно совмещать актерскую карьеру и материнство?

— Да! Особенно если они болеют, а ты работаешь. А вообще, непросто, но очень интересно. «Прокачивает» лучше любых курсов по личностному росту. Тайм-менеджмент, умение договариваться… Материнство учит терпению и дипломатии. Это особый уровень! Вот. Но у кого нет еще детей, это тоже неплохо. Наслаждайтесь! У меня ненормированный график и есть няня. Но когда у меня свободные дни, стараюсь всегда быть с сыновьями. И они скучают, и я хочу с ними проводить время.

— Кто ваш любимый женский персонаж в кино?

— Беатрикс Киддо — героиня Умы Турман в фильме «Убить Билла». Она сильная, самодостаточная и при этом очень ранимая, с большим сердцем. И безжалостная, да. Но как иначе: если не она, то ее.

— Как поддерживаете себя в форме?

— Мне повезло: после родов что-то случилось с метаболизмом. Быстро у меня сходит вес. Но я и не могу сказать, что много ем. И опять же, у меня такая энергозатратная профессия! Скажем, в спектакле «Пигмалион» я играю два часа. У меня за первый акт — а это 75 минут — около 4 переодеваний, 3 танца, 3 песни.

Я за один этот спектакль могу похудеть на полтора килограмма! А специально я чего-то не делаю. Довольно хладнокровно отношусь к еде. Когда дети уезжают к бабушке на пару дней, могу вообще не есть. Я просто себя заставляю. И холодильник у меня всегда пуст.

— На канале «Россия» вышел сериал «Лимитчицы». О чем он?

— История охватывает временной промежуток от 1970-х до 1990-х. Она про трех девчонок, переехавших из деревни в город. Очень люблю этот проект, с такой любовью мы снимали. Он какой-то честный, я вам скажу!

— Как вы думаете, чтобы встретить любовь, надо что-то делать?