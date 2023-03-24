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1 час назад

Кристина Орбакайте не появилась на премьере фильма со своим участием

Газета.Ru

Певица и актриса Кристина Орбакайте пропустила премьеру фильма «Любовь-морковь: Восстание машин». Об этом пишет mk.ru.

Орбакайте не появилась на премьере фильма со своим участием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер проекта Андрей Волгин объяснил, что отсутствие артистки связано с тем, что она на гастролях. На премьере появился Гоша Куценко. «Я посмотрел, сколько у меня ролей, Википедия говорит — 169. Но на самом деле у меня шесть ролей. Я сыграл женщину, ребенка, задорного старика, сыграл в «Инсомнии». А остальные 164 роли — это одно кино, потому что я играл себя», — признался актер.

«Любовь-морковь» рассказывает о супругах с проблемами в отношениях. Пара решает обратиться к психологу, после сеанса с которым муж и жена меняются телами. В четвертой части «Восстание машин» возлюбленные перемещаются в тела роботов и пытаются прийти к взаимопониманию после очередного конфликта.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, как учила латынь для съемок в «Тесте на беременность». По словам звезды, она внимательно наблюдала за врачами, которые работают в клинике.

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