Дауни мл. сыграет в ремейке хичкоковского «Головокружения»

Съёмками займётся киностудия Paramount Pictures.
В Голливуде готовятся снять ремейк психологического триллера «Головокружение», который поставил в 1958-м году Альфред Хичкок. На главную роль утверждён Роберт Дауни мл. Он же выступит продюсером нового фильма Paramount Pictures вместе с женой Сьюзан и компанией «Team Downy».
Сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт назначен ответственным за создание литературной основы картины. После съёмок в кинокомиксе «Мстители: Финал» (2019) Дауни мл. вёл малопубличный образ жизни. В июле его можно будет увидеть в исторической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (2023).