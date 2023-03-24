Дауни мл. сыграет в ремейке хичкоковского «Головокружения»

В Голливуде готовятся снять ремейк психологического триллера «Головокружение», который поставил в 1958-м году Альфред Хичкок. На главную роль утверждён Роберт Дауни мл. Он же выступит продюсером нового фильма Paramount Pictures вместе с женой Сьюзан и компанией «Team Downy».