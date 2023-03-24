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29 минут назад

Роберт Дауни мл. сыграет в ремейке хичкоковского «Головокружения»

Inc-News

Съёмками займётся киностудия Paramount Pictures.

Дауни мл. сыграет в ремейке хичкоковского «Головокружения»
Фото: Inc-NewsInc-News

В Голливуде готовятся снять ремейк психологического триллера «Головокружение», который поставил в 1958-м году Альфред Хичкок. На главную роль утверждён Роберт Дауни мл. Он же выступит продюсером нового фильма Paramount Pictures вместе с женой Сьюзан и компанией «Team Downy».

Сценарист сериала «Острые козырьки» Стивен Найт назначен ответственным за создание литературной основы картины. После съёмок в кинокомиксе «Мстители: Финал» (2019) Дауни мл. вёл малопубличный образ жизни. В июле его можно будет увидеть в исторической драме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (2023).

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