Почему у Деймона и Аффлека в начале карьеры был общий банковский счет

А вы знали, что у голливудских кинозвезд Мэтта Деймона и Бена Аффлека в юности был один банковский счет? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Мэтт Деймон и Бен Аффлек — две величайшие мировые кинозвезды, но, ко всему прочему, они лучшие друзья почти всю жизнь.

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Хотя они добились большого успеха по отдельности, их имена всегда будут идти рядом, потому что весь Голливуд знает, что особые отношения между ними живут не только на экране, но и в реальной жизни. В Голливуде шутят, что никто не умеет дружить так, как Бен и Мэтт.

Будущие звезды выросли вместе в Кембридже, штат Массачусетс. Их познакомили матери, которые общались, будучи соседками. Деймону тогда было 10, а Аффлеку — 8 лет. Годы шли, а их дружба крепла.

В старшей школе они даже открыли общий банковский счет и использовали его, как способ "финансировать" мечты.

Мэтт Дэймон в одном из своих интервью объяснил, что общий банковский счет изначально использовался для поездок, в которые парни, будучи подростками, отправлялись, чтобы получить актерскую работу:

«Нам нужны были деньги на прослушивания, на поездки в Нью-Йорк».

Дэймон также отметил, что теперь, оглядываясь назад, кажется странным что у них был общий счет.

«Но мы хотели помогать друг другу и быть рядом», — добавил Аффлек.

Если у одного из парней были деньги, они были спокойны и понимали, что все под контролем:

«Пока у одного из нас были деньги, мы знали, что электричество не отключат.

Помню, после съемок в «Джеронимо», у меня, наверное, было 35 тысяч на моем расчетном счете, и я думал, что у нас все хорошо», — вспоминал Мэтт Деймон.

Хотя обладатели «Оскара» сейчас зарабатывают более чем достаточно и им больше не нужно поддерживать друг друга в финансовом отношении, Аффлек вспомнил, что у него все еще есть доступ к этому старому счету

В первые дни своей карьеры в актерской индустрии Бен и Дэймон снимались вместе в одних и тех же проектах, но между ними не было конкуренции.

Их первые большие роли в кино были в фильмах «Школьные узы» (1992), где Дэймон играл главную роль, а Бен — второстепенную, и «Блеск Славы» (1995), где Бен играл главную роль, а Дэймон — второстепенную.