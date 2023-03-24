Юрий Стоянов рассказал о новой роли

В Петербурге продолжаются съемки полнометражного фильма "Пять процентов" с Юрием Стояновым и Виктором Сухоруковым в главных ролях. Автор сценария и режиссер-постановщик - Дмитрий Светозаров.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Герой авантюрной комедии - скульптор-монументалист Ферапонтов, успех которого остался в далеком прошлом, и он решает присвоить себе авторство безызвестных шедевров изобразительного искусства.

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О своей работе рассказал "РГ" народный артист России Юрий Стоянов.

Юрий Николаевич, что привлекло вас больше всего в этом питерском проекте? Роль, хороший сценарий? Или режиссер, партнеры? А, может, съемки в нечужом для вас Питере?

Юрий Стоянов: Вот вы сами все и перечислили. Тут все счастливо совпало. Но прежде всего, конечно, режиссер. Я знаю, какой Митя перфекционист, знаю его любовь к деталям, его невероятную преданность Питеру и прочтение питерской темы в разных вариантах. И в моей жизни, безусловно, тоже всегда присутствует Питер.

Сценарий написан несколько лет назад, я читал его в первом варианте, режиссер сразу предложил мне роль Ферапонтова. Интересная стариковская история. Сначала этот старик должен был быть намного старше меня, лет 80-ти, но мы снизили возраст героев ближе к нашему с Сухоруковым реальному.

Есть и еще одно очень важное обстоятельство. Впервые за многие годы - с 1978 года, когда мы окончили ГИТИС, мы с моим однокурсником Виктором Сухоруковым снимаемся в одном фильме. Мы оба жили в Ленинграде, работали здесь, но вот ни разу не довелось поработать вместе на съемках. Мы все свои планы предельно скорректировали под то, чтобы сниматься в Петербурге.

Еще интересный факт: Сухоруков, вы, Лысенков - все жили и работали в Петербурге и уехали отсюда в Москву, а сейчас встретились здесь на съемках. (Стоянов и Лысенков снимались вместе в фильмах "Вампиры средней полосы", - прим. "РГ").

Юрий Стоянов: Но что значит "уехали"? От изменения прописки ничего не меняется. Я прожил в Петербурге 30 лет. И Дима, и Витя - примерно столько же. А Митя Светозаров никуда не уезжал. Я снимался в его картинах "Бабье лето", "Тень" - и везде, сейчас в том числе, это питерские истории, ленинградские.

"Пять процентов" - это такая история а-ля "Старики-разбойники" Эльдара Рязанова?

Юрий Стоянов: Нет. "Старики-разбойники" - это лирическая комедия. А у Светозарова, надеюсь, получится трагикомедия. Здесь и комедия, и проблема большая. Поразительно, но в этой картине нет положительных персонажей.

Наши с Сухоруковым герои - неудачники, аферисты. Такими их сделала жизнь, она выбросила их на обочину, они абсолютно никому не нужны. И аферисты они никчемные. Что они могут противопоставить современным молодым, проворным, хитрым, вооруженным интернетом? Свои бывшие награды? Они прожили довольно конъюнктурную жизнь. Ферапонтов - скульптор, лепил Ленина, колхозниц, передовиков производства, стал лауреатом Государственной премии. Классик соцреализма, но среди этих классиков были люди и талантливее, чем наш Николай Фомич. А он ремесленник чистой воды. Профессионализм был, но он его потерял. Важная фраза: "Я не бездарный, я просто забыл, как это делается".