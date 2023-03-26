«Я умереть хочу», — признание актера фильма «Раба любви» Чигарева

Советский и российский актер Михаил Чигарев сегодня находится в ужасном состоянии. Мужчине 78 лет, он страдает алкоголизмом, безденежьем и проживает в плохих условиях. Сейчас у советского актера остался лишь полуразваленный дом в московской области. Соседи мужчины переживают за него и всячески стараются оказывать ему помощь.
Проблемы в жизни мужчина начались после смерти его единственного ребенка. Дочь Чигарева погибла в возрасте 20 лет. После трагедии, Михаил так и не смог прийти в себя и справиться с горечью утраты. Мужчина начал пить, проигрывать деньги на ставках, общаться с плохим окружением. Соседи по поселку рассказывают, что Чигарев ведет затворнический образ жизни, мало общается с людьми и желает умереть.
«А зачем мне такая жизнь, я умереть хочу»,— цитируют Михаила соседи по поселку.
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Окружающие уверены, что Михаил Чигарев вовсе потерял желание жить. Он не хочет лечится от алкоголизма. Все, что сейчас делает мужчина — приближает свой последний день. Будем надеяться, что Михаил Чигарев все же сможет довериться помощи от окружающих и исправить свое текущее состояние.