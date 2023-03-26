Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

«Я умереть хочу», — страшное признание актера фильма «Раба любви» Михаила Чигарева

Popcake.tv

Советский и российский актер Михаил Чигарев сегодня находится в ужасном состоянии. Мужчине 78 лет, он страдает алкоголизмом, безденежьем и проживает в плохих условиях. Сейчас у советского актера остался лишь полуразваленный дом в московской области. Соседи мужчины переживают за него и всячески стараются оказывать ему помощь.

«Я умереть хочу», — признание актера фильма «Раба любви» Чигарева
Фото: PopcakePopcake

Проблемы в жизни мужчина начались после смерти его единственного ребенка. Дочь Чигарева погибла в возрасте 20 лет. После трагедии, Михаил так и не смог прийти в себя и справиться с горечью утраты. Мужчина начал пить, проигрывать деньги на ставках, общаться с плохим окружением. Соседи по поселку рассказывают, что Чигарев ведет затворнический образ жизни, мало общается с людьми и желает умереть.

«А зачем мне такая жизнь, я умереть хочу»,— цитируют Михаила соседи по поселку.

При нарушении стула нормализует моторику ЖКТ

Окружающие уверены, что Михаил Чигарев вовсе потерял желание жить. Он не хочет лечится от алкоголизма. Все, что сейчас делает мужчина — приближает свой последний день. Будем надеяться, что Михаил Чигарев все же сможет довериться помощи от окружающих и исправить свое текущее состояние.

Актеры,Раба любви,Михаил Чигарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий