«Я умереть хочу», — признание актера фильма «Раба любви» Чигарева

Советский и российский актер Михаил Чигарев сегодня находится в ужасном состоянии. Мужчине 78 лет, он страдает алкоголизмом, безденежьем и проживает в плохих условиях. Сейчас у советского актера остался лишь полуразваленный дом в московской области. Соседи мужчины переживают за него и всячески стараются оказывать ему помощь.

Фото: Popcake Popcake

Проблемы в жизни мужчина начались после смерти его единственного ребенка. Дочь Чигарева погибла в возрасте 20 лет. После трагедии, Михаил так и не смог прийти в себя и справиться с горечью утраты. Мужчина начал пить, проигрывать деньги на ставках, общаться с плохим окружением. Соседи по поселку рассказывают, что Чигарев ведет затворнический образ жизни, мало общается с людьми и желает умереть.

«А зачем мне такая жизнь, я умереть хочу»,— цитируют Михаила соседи по поселку.

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