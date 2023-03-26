Сыгравший в «Тарасе Бульбе» актер Дупак скончался в 101 год

Советский и российский актер театра и кино Николай Дупак умер на 102-м году жизни, сообщает РЕН ТВ. Звезда фильмов «Тарас Бульба» и «Интервенция» скончался в квартире на Селезневской улице в Москве.
Дупак являлся руководителем Театра на Таганке на протяжении почти 30 лет. За свои заслуги был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и Украины.
Известный актер участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, а также орденом Дружбы народов.