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2 часа назад

Сыгравший в «Тарасе Бульбе» актер Николай Дупак скончался в 101 год

Слово и Дело

Советский и российский актер театра и кино Николай Дупак умер на 102-м году жизни, сообщает РЕН ТВ. Звезда фильмов «Тарас Бульба» и «Интервенция» скончался в квартире на Селезневской улице в Москве.

Сыгравший в «Тарасе Бульбе» актер Дупак скончался в 101 год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Дупак являлся руководителем Театра на Таганке на протяжении почти 30 лет. За свои заслуги был удостоен званий заслуженного артиста РСФСР и Украины.

Известный актер участвовал в Великой Отечественной войне и был награжден орденом Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, а также орденом Дружбы народов.

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