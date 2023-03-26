Самые аристократичные актеры СССР: какие артисты были дворянами

Формально дворяне исчезли в Советской России после опубликования декрета Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов». Все граждане страны становились равными друг другу. Тем не менее, учитывая, что благородство передается по крови, по своей сути благородные люди как ими были, так и остались. При этом можно отметить, что потомственными дворянами являлись многие члены правительства, в том числе двое руководителей СССР: В.И. Ленин и Г.М. Маленков. По данным переписи населения 1897 года в Российской Империи насчитывалось 125 640 021 дворян. После революции число оставшихся в стране людей прежнего высшего сословия оценивалось около 600 000 человек. Самое интересное, что наиболее видными деятелями советской культуры с первых дней существования СССР оказались именно дворяне.

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В качестве одного из наиболее ярких примеров можно привести биографию семьи Михалковых.

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Известный писатель и поэт Сергей Владимирович Михалков достиг высшего профессионального признания, став автором стихов к двум гимнам Советского Союза, а затем и современной России. Как ни странно в этом ему абсолютно не помешало дворянское происхождение, хотя первый гимн СССР он написал во время правления И.В. Сталина.

Генеалогическое древо Михалковых было составлено в XIX веке в Рыбинске. Согласно историческому документу начальником рода Михалковых стал Марк Демидов, переселившийся из Литвы на Русь в Тверское княжество во время правления князя Ивана Тверского в середине XV века. Вскоре за ратные заслуги ему было пожаловано дворянство. Впоследствии на протяжении столетий род Михалковых исправно служил русским правителям.

Среди актрис советского кино с первых лет существования Советского кинематографа блистало немало талантливых красавиц благородного происхождения. Самой знаменитой из них, безусловно, являлась многократно обласканная властью, главная героиня музыкальных кинокомедий 1930-х – 1940-х годов несравненная Любовь Орлова. Несмотря на то, что в анкетах актриса неизменно указывала, что происходит из служащих, вся страна знала, что Любовь Орлова дворянка.