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1 час назад

Сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским пропал из Кинопоиска на фоне отъезда актера в США

Газета.Ruиещё 2

В онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, START и IVI сериал «Медиатор» больше недоступен для просмотра. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Сериал "Медиатор" пропал из Кинопоиска на фоне отъезда актера в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект с Андреем Бурковским был снят для START, однако теперь при попытке найти «Медиатор» в поиске не дает результатов. На Кинопоиске все еще имеется информация о сериале, однако эпизоды недоступны для просмотра. В IVI также нет возможности посмотреть сериал.

Также Бурковский пропал и с телевидения. Актер вел программу «Не факт» на телеканале «Звезда» с коллегами по команде КВН, однако его убрали из заставки передачи.

В конце 2022 года Андрей Бурковский уехал вместе с семьей из России в США. Сейчас экс-участник КВН выступает в Америке. В январе принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea».

Актер стал известен благодаря участию в КВН в составе томской команды «МаксиМум». В 2000-х он снимался в шоу «Даешь молодежь!» вместе с партнером по команде Михаилом Башкатовым. В 2010 году Бурковский поступил в Школу-студию МХАТ. После завершения учебы он стал играть в театре и сниматься в кино.

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