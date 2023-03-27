Умер озвучивший Сквидварда актер Кексал Энгюр

На 78-м году жизни скончался актер Кексал Энгюр, озвучивший Сквидварда в анимационном сериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию MyNet.

Актер начал свою карьеру в возрасте десяти лет: тогда он впервые принял участие в детской радиопрограмме TRT Ankara Radio «Детский час». Помимо «Губки Боба», актер озвучивал персонажей в мультфильме «Улица Сезам», а также снимался в таких фильмах, как «Шепни, если забуду» (2014) и «Прошу прощения» (2013). Всего его фильмография насчитывала около 50 проектов.