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4 часа назад

Лина Хиди получила главную роль в сериале-вестерне «Покинутые»

Inc-News

Лина Хиди подписалась на участие в новом сериале Netflix. Проект, получивший название «The Abandons» («Покинутые»), будет снят в жанре драматического экшена.

Лина Хиди получила главную роль в сериале-вестерне «Покинутые»
Фото: Inc-NewsInc-News

Создателем выступит Курт Саттер, известный по работе над сериалами «Сыны анархии» и «Щит». Сюжет «The Abandons» будет строиться вокруг группы разных, изолированных друг от друга семей, следующих «предначертанию судьбы» в коррумпированном и экспансивном Орегоне 1850-х, где влиятельные и богатые дельцы жаждут получить их земли.

Хиди воплотит на экране Фиону, сильную и набожную главу семейства, движимую единственной целью - сохранить для детей то, что добыто непосильным трудом.

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