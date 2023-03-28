Лина Хиди получила главную роль в сериале-вестерне «Покинутые»

Лина Хиди подписалась на участие в новом сериале Netflix. Проект, получивший название «The Abandons» («Покинутые»), будет снят в жанре драматического экшена.

Создателем выступит Курт Саттер, известный по работе над сериалами «Сыны анархии» и «Щит». Сюжет «The Abandons» будет строиться вокруг группы разных, изолированных друг от друга семей, следующих «предначертанию судьбы» в коррумпированном и экспансивном Орегоне 1850-х, где влиятельные и богатые дельцы жаждут получить их земли.