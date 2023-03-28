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1 час назад

Почему Гусева отказалась сниматься с Безруковым после «Бригады»

Мария Каткова

Актриса Екатерина Гусева запомнилась зрителям своей ролью в сериале “Бригада”, где она сыграла Ольгу Белову — супругу легендарного Саши Белого. Ее партнером по съемочной площадке был сергей Безруков, и на экране эта пара смотрелась крайне гармонично.

Почему Гусева отказалась сниматься с Безруковым после «Бригады»
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Однако после того, как Гусева снялась в “Бригаде”, с Безруковым они больше не встречались на съемках, а в жизни актриса и вовсе избегала своего экранного мужа. О том, почему это произошло, — в материале “Рамблера”.

Слишком правдоподобный роман

После выхода “Бригады” на большие экраны, поклонники начали подозревать, что Гусева и Безруков начали встречаться вне съемочной площадки. Появилось много слухов о том, что актеры изменяют своим возлюбленным: их начали преследовать журналисты и выпытывать подробности их личной жизни.

Актерам все это не нравилось, так как в СМИ регулярно всплывали надуманные подробности их личной жизни. Журналисты и фанаты были уверены: если они так убедительно играют пару на экране, то в жизни они точно имеют чувства.

Актер Сергей Безруков обвенчался с режиссером Анной Матисон

Безрукову предрекали разрушение брака, а Гусевой пришлось раскрыть своего супруга и ребенка, чтобы ее не “сватали” Безрукову.

Предложения о съемках

После выхода “Бригады” Гусевой предлагали множество других ролей в тандеме с Безруковым, но она всегда отказывалась. Актеры планировали, что слухи утихнут после того, как сериал завершится. И уже после этого они смогли бы вновь сниматься вместе.

Кроме того, актерам так часто предлагали совместные съемки, что наталкивало на мысль о том, что их экранная пара станет слишком штампованной. Они боялись застрять в одном амплуа и что зрители будут видеть в них Сашу и Олю Беловых.

Лишь спустя три года после “Бригады” Безруков и Гусева согласились сняться вместе. Они вновь сыграли влюбленных в телефильме “Есенин”. Несмотря на то, что после выхода “Бригады” прошло некоторое время, их все равно сравнивали с экранными персонажами. Больше на съемочных площадках они не встречались.

Актеры,Ольга Белова,Екатерина Гусева,Анна Матисон,
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