Режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса

Речь в проекте будет идти о любви Тарантино к спагетти-вестерну и о том, как он смотрит на культовые кадры и диалоги, которые он создал за все время работы режиссером. Кроме того, в комиксе будут рассмотрены многие "удивительные" факты о жизни Тарантино.