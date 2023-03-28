Режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса

Titan Comics создаст графический роман о голливудском режиссере Квентине Тарантино. Об этом сообщает Collider.
Комикс под названием Quentin By Tarantino будет рассказывать о карьере режиссера. Автор графического романа — Эмейзинг Эмезиане (Amazing Améziane).
Речь в проекте будет идти о любви Тарантино к спагетти-вестерну и о том, как он смотрит на культовые кадры и диалоги, которые он создал за все время работы режиссером. Кроме того, в комиксе будут рассмотрены многие "удивительные" факты о жизни Тарантино.