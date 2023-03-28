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44 минуты назад

Режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса

Мира Маркина

Titan Comics создаст графический роман о голливудском режиссере Квентине Тарантино. Об этом сообщает Collider.

Режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комикс под названием Quentin By Tarantino будет рассказывать о карьере режиссера. Автор графического романа — Эмейзинг Эмезиане (Amazing Améziane).

Речь в проекте будет идти о любви Тарантино к спагетти-вестерну и о том, как он смотрит на культовые кадры и диалоги, которые он создал за все время работы режиссером. Кроме того, в комиксе будут рассмотрены многие "удивительные" факты о жизни Тарантино.

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Ранее Квентин Тарантино закончил сценарий последнего фильма.

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