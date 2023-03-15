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1 час назад

Тарантино закончил писать сценарий для последнего фильма

Мария Каткова

Источники из окружения режиссера заявили, что Тарантино завершил написание сценария для последнего фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.

Пока что известно только рабочее название картины, которую режиссер планирует снять. Он назвал сценарий "Кинокритик". Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 70-х годов прошлого века.

Поклонники и близкие режиссера предполагают, что фильм может быть посвящен журналистке и кинокритику Полин Кейл. Съемки должны стартовать осенью этого года, но пока что режиссер не заключал сделок с киностудиями.

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Из-за заявлений Тарантино о том, что он не планирует снимать больше десяти фильмов, его друзья уверены, что эта картина станет для него последней.

Ранее сообщалось, что Остин Батлер вспомнил, как Тарантино "прослушивал" его 12 часов.

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