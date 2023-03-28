Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
36 минут назад

В Большом театре наградили лауреатов премии "Золотая маска"

Газета.Ru

В Большом театре наградили лауреатов специальной премии фестиваля «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства — 2023», пишет ТАСС.

В Большом театре наградили лауреатов премии "Золотая маска"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Союз театральных деятелей России опубликовал список призеров еще в 2022 году: «Золотую маску» получили актриса Российского государственного академического Большого драматического театра им. Товстоногова Светлана Крючкова, бывшая солистка оперной труппы Большого театра Маквала Касрашвили, а также театральный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский.

«Каждому из лауреатов я готов поклониться с почтением и восхищением. Все они уникальные мастера, очень достойные, очень талантливые, преданные театру», — заявил актер Александр Калягин.

В частности, Фильштинскому преподнес награду его ученик — актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Артист поблагодарил наставника за энергию и любовь, которую он вкладывал в своих студентов во время занятий.

Ранее в театре им. Ленсовета заменили номинированный на «Золотую маску» спектакль Бориса Павловича.

Актеры,Вениамин Фильштинский,Светлана Крючкова,Маквала Касрашвили,Александр Калягин,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий