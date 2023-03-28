В Большом театре наградили лауреатов премии "Золотая маска"

В Большом театре наградили лауреатов специальной премии фестиваля «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства — 2023», пишет ТАСС.

Союз театральных деятелей России опубликовал список призеров еще в 2022 году: «Золотую маску» получили актриса Российского государственного академического Большого драматического театра им. Товстоногова Светлана Крючкова, бывшая солистка оперной труппы Большого театра Маквала Касрашвили, а также театральный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский.

«Каждому из лауреатов я готов поклониться с почтением и восхищением. Все они уникальные мастера, очень достойные, очень талантливые, преданные театру», — заявил актер Александр Калягин.

В частности, Фильштинскому преподнес награду его ученик — актер и худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Артист поблагодарил наставника за энергию и любовь, которую он вкладывал в своих студентов во время занятий.